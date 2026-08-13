Pemain internasional Maroko, Nayef Aguerd, membatalkan kepindahannya ke klub Spanyol Real Sociedad, setelah sebelumnya klub tersebut mencapai kesepakatan dengan klub Prancis Olympique Marseille terkait transfer ini, dan pemain itu bahkan telah menjalani tes medis sebagai persiapan menyelesaikan kepulangannya ke klub Basque tersebut.

Jurnalis terkemuka Santi Aouna, koresponden situs Prancis "Foot Mercato", mengatakan pada Kamis malam ini bahwa Aguerd memutuskan menolak tawaran Real Sociedad, meski telah menjalani tes medis dan adanya kesepakatan antara kedua klub.

Keputusan itu diambil setelah percakapan antara Aguerd dan pelatih Sociedad, Pellegrino Matarazzo, di mana bek Maroko itu pada akhirnya memilih untuk tidak pindah ke klub Spanyol tersebut.

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Aguerd sebelumnya sangat dekat untuk kembali ke Sociedad, setelah ia pernah bermain bersama klub tersebut sepanjang musim 2024-2025 dengan status pinjaman dari klub Inggris West Ham United, dan menampilkan performa bagus selama periode itu, sebelum kepindahannya ke Marseille.

Menurut laporan-laporan sebelumnya, kesepakatan antara Real Sociedad dan Marseille adalah peminjaman Aguerd selama satu musim, dengan adanya opsi pembelian, setelah klub Spanyol itu menaikkan tawaran peminjamannya menjadi sekitar 4 juta euro, dengan opsi pembelian mendekati 11 juta euro.

Keputusan Aguerd ini dianggap mengejutkan, mengingat kepulangannya ke Stadion San Sebastian tampak sangat dekat selama bursa transfer kali ini.



