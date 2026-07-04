Meski tampil gemilang... Wahbi menyuarakan peringatan menjelang laga melawan Kanada

Mohamed Wahbi, pelatih kepala tim nasional Maroko, menyambut pertandingan yang dinantikan melawan Kanada dengan pesan yang jelas, yang sarat dengan kewaspadaan sekaligus keyakinan, sambil menegaskan bahwa semua yang telah diraih "Singa Atlas" hingga saat ini di Piala Dunia 2026 tidak akan berarti apa-apa jika para pemain gagal menampilkan performa yang diharapkan selama pertandingan babak 16 besar, yang ia gambarkan sebagai yang tersulit dalam perjalanan tim nasional di turnamen ini.

Wahbi menegaskan, dalam konferensi pers menjelang pertandingan, bahwa tim nasional Maroko sepenuhnya menyadari besarnya tantangan yang menanti mereka melawan lawan yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sambil menekankan bahwa penentu kemenangan akan bergantung pada apa yang ditunjukkan para pemain di lapangan, bukan pada apa yang telah dicapai di babak-babak sebelumnya.

Pelatih timnas Maroko itu mengatakan: “Kami sangat menghormati timnas Kanada, dan menganggapnya sebagai tim yang berbahaya dengan kualitas yang sangat baik. Yang akan membuat kami menang bukanlah apa yang telah kami tunjukkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, melainkan apa yang akan kami tunjukkan di lapangan besok.”

Wahbi menolak terpengaruh oleh pernyataan yang dilontarkan pelatih timnas Kanada mengenai keunggulan fisik timnya, sambil menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada mempersiapkan para pemainnya untuk pertandingan yang akan datang.

Ia menambahkan: “Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya, dan saya menghormati semua pendapat, tetapi fokus saya hanya tertuju pada tugas yang menanti kami.”

Mengenai kondisi kesehatan para pemainnya, Wahbi meyakinkan para penggemar Maroko terkait bek Shadi Riad, yang mengalami cedera pada pertandingan terakhir, dengan menegaskan bahwa kondisinya tidak perlu dikhawatirkan.

Ia menjelaskan: “Shadi Riad mengalami memar di lututnya selama pertandingan terakhir, dan cedera tersebut tampaknya tidak serius. Ia telah berlatih bersama kami hari ini, dan kami akan mengevaluasi kondisinya secara menyeluruh, namun siapa pun yang akan turun ke lapangan pasti akan siap 100%.”

Pelatih kepala “Singa Atlas” itu menekankan pentingnya tetap fokus dan tidak terbawa euforia setelah lolos ke babak 16 besar, sambil menyebutkan bahwa ia telah menyampaikan pesan ini dengan jelas kepada para pemainnya.

Ia berkata: “Saya sampaikan kepada para pemain bahwa pertandingan melawan Kanada adalah pertandingan terpenting di Piala Dunia bagi kami, dan mungkin juga salah satu pertandingan terpenting dalam karier kepelatihan saya, sekaligus akan menjadi yang tersulit.”

Wahbi menunjukkan kekagumannya yang besar terhadap performa tim nasional Kanada, sambil menegaskan bahwa mereka telah berkembang secara mencolok dibandingkan saat berpartisipasi di Piala Dunia 2022.

Ia menjelaskan: “Saya terkesan dengan organisasi tim Kanada, energinya, dan identitasnya yang jelas. Mereka tahu persis apa yang harus dilakukan dengan bola maupun tanpa bola, bahkan dalam situasi tendangan sudut. Mereka adalah tim yang sangat terorganisir.”

Wahbi juga membahas dampak dari pertandingan Maroko selama 120 menit melawan Belanda di babak sebelumnya, sambil menepis kemungkinan bahwa kelelahan fisik akan menjadi faktor penentu dalam laga melawan Kanada.

Ia berkata: “Dalam turnamen seperti ini, pemulihan mental lebih penting daripada pemulihan fisik. Ketika seorang pemain kuat secara mental, ia mampu mengatasi kelelahan, dan data kami menunjukkan bahwa kami berlari lebih banyak dan dengan intensitas lebih tinggi setelah setiap pertandingan.”

Pelatih timnas Maroko itu juga menanggapi kritik yang ditujukan kepada beberapa bintang tim, terutama Ibrahim Diaz, dengan menegaskan bahwa ekspektasi yang tinggi adalah hal yang wajar ketika menyangkut pemain-pemain top.

Ia menambahkan: “Ketika berbicara tentang salah satu pemain terbaik kami, wajar jika semua orang mengharapkan lebih darinya, namun ia memainkan peran yang sangat penting, dan saya yakin ia akan terus berkembang selama turnamen ini.”

Wahbi juga mengungkap sebagian dari filosofi teknisnya, menjelaskan bahwa timnas Maroko mengandalkan pemberian ruang kebebasan yang luas bagi para pemainnya di lapangan, sesuai dengan kemampuan teknis mereka.

Ia berkata: “Kami berusaha menciptakan kekacauan yang terorganisir melalui pergerakan yang dinamis, sesuai dengan karakteristik pemain Maroko yang memiliki kualitas teknis tinggi, serta dikenal karena kemampuan berlari yang luar biasa.”

Pelatih tim nasional Maroko itu mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa kekuatan pertahanan yang ditunjukkan tim dalam turnamen ini bukan hanya hasil dari penampilan gemilang barisan pertahanan, melainkan buah dari kerja sama tim yang terpadu.

Dia menutup dengan mengatakan: “Kami bertahan dengan baik karena seluruh tim bekerja dengan semangat yang sama, dan kami tidak memberikan banyak peluang kepada lawan, dan inilah yang memberi kami kepercayaan diri menjelang pertandingan melawan Kanada.”