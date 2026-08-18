Menurut informasi dari The Athletic, klub Premier League itu kembali membuka negosiasi untuk merekrut pemain Portugal tersebut. Menurut laporan itu, Villa bahkan optimistis bisa mencapai kesepakatan.

Ini merupakan perkembangan yang cukup mengejutkan, setelah direktur olahraga Max Eberl pada pekan lalu masih menyatakan negosiasi dengan juara bertahan Liga Europa itu gagal, dan belakangan tanda-tanda kepindahan Palhinha ke Newcastle United kian menguat.

"Orang-orang membaca bahwa Aston Villa menghubungi kami terkait Joao. Itu benar. Tetapi dengan Aston Villa kami tidak akan mencapai kesepakatan, itu tidak akan berhasil. Karena kami tidak berada dalam situasi harus melakukan apa yang dipaksakan pihak lain kepada kami," kata Eberl. Klub Inggris itu sebelumnya, menurut laporan, mengajukan tawaran peminjaman dengan opsi pembelian kepada Bayern Munich. Sementara itu, raksasa Jerman tersebut dikabarkan mendorong penjualan langsung.

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Menurut Athletic, Aston Villa masih yakin bisa merampungkan kesepakatan peminjaman. Pada Sabtu, setelah laga uji coba melawan RB Leipzig, Eberl juga tidak lagi menutup kemungkinan peminjaman secara tegas. "Saat ini ada begitu banyak kemungkinan berbeda tentang bagaimana Anda bisa mengamankan hal-hal tertentu. Jika Anda memiliki peminjaman, di mana seseorang mengatakan kami siap membayar biaya pinjaman yang tinggi, maka itu juga harus diterima."

Hal lain yang juga mengejutkan dari perubahan arah ini adalah Bayern rupanya sudah berada dalam pembicaraan konkret dengan calon peminat di sekitar laga kontra Leipzig. Hal itu dijelaskan Eberl saat ditanya mengenai absennya Palhinha dari skuad untuk Telekom Cup: "Ada negosiasi. Dan ada negosiasi di mana transfer bisa terjadi. Karena itu kami tidak ingin mengambil risiko hari ini." Pada saat yang sama, ia memprediksi proses ini akan "berjalan panjang". Namun, Newcastle disebut sudah keluar dari persaingan, seperti tertulis dalam laporan The Athletic. Menurut laporan tersebut, upaya The Magpies untuk merekrut gelandang bertahan itu tidak membuahkan hasil dan kesepakatan dinilai tidak mungkin tercapai.

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Palhinha bergabung ke tepi Sungai Isar pada 2024 dari FC Fulham dengan biaya 50 juta euro atas permintaan mantan pelatih Thomas Tuchel, setahun setelah transfernya gagal terwujud pada musim panas sebelumnya, tetapi ia tidak memenuhi ekspektasi. Pada musim lalu, gelandang bertahan berusia 31 tahun itu bermain dengan status pinjaman di Tottenham Hotspur, tetapi transfer permanen tidak terjadi. Untuk transfer seperti itu, Bayern meminta sekitar 25 juta euro.

Meski kontraknya masih berlaku hingga 2028, ia tidak lagi masuk dalam rencana Vincent Kompany. Hal yang sama juga berlaku untuk Sacha Boey dan Bryan Zaragoza, yang juga benar-benar diharapkan segera meninggalkan klub. "Kami masih punya waktu hampir dua setengah pekan," tegas Eberl. "Sejak awal kami sudah mengomunikasikan dengan sangat jelas, baik secara internal maupun eksternal, bagaimana situasinya. Memang tidak pernah mudah membuat keputusan seperti itu, menyampaikan hal-hal seperti itu, tetapi itu juga bagian dari bisnis."