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Meski Real Madrid belum terkalahkan di Liga Champions musim ini dan bertengger di puncak klasemen dengan catatan sempurna, bahasa angka telah berbicara dan mengejutkan semua orang.

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Perhitungan sistem simulasi tidak mengenal reputasi maupun sejarah, melainkan performa dan probabilitas. Sistem tersebut telah menempatkan Barcelona di posisi yang lebih tinggi daripada rival abadinya dalam persaingan memenangi Liga Champions.

Kemenangan besar Barcelona atas Sabah dengan skor 4-1 bukan sekadar tambahan tiga poin, melainkan langkah raksasa menuju lolos langsung ke babak 16 besar. Berkat kemenangan ini, tim Catalan naik ke empat besar dan semakin dekat untuk mengamankan tiket lolos tanpa harus terlibat dalam hitung-hitungan rumit.

Namun, kejutan sesungguhnya datang dari prediksi jaringan global "Opta", yang menempatkan Barcelona di antara tiga kandidat terkuat juara, mengungguli Real Madrid meski catatan Los Blancos sempurna.

Menurut simulasi terbaru jaringan statistik tersebut, peluang Barcelona menjuarai Liga Champions mencapai 12,58%, sehingga mereka menempati posisi ketiga dalam daftar kandidat. Barcelona hanya kalah dari Arsenal di puncak dengan 18,60% dan Bayern Munich di posisi kedua dengan 16,29%.

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Tepat di belakang Barcelona ada Paris Saint-Germain dengan 12,37%, disusul Real Madrid di posisi kelima dengan 10,69%, menurut tabel klasemen virtual (lihat di sini).

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Selisih ini, meski tampak kecil, memiliki makna besar. Real Madrid memenangi lima laga pertamanya dan memimpin klasemen dengan 15 poin, unggul tiga poin penuh atas Barcelona. Meski demikian, superkomputer menilai peluang Blaugrana mengangkat trofi lebih besar daripada peluang Los Blancos.

Prediksi tersebut menunjukkan optimisme besar di kubu Barcelona asuhan pelatih Hansi Flick. Tim ini memiliki peluang 86,69% untuk menyelesaikan fase liga di delapan besar dan lolos langsung ke babak 16 besar tanpa harus melalui babak play-off.

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Superkomputer juga memprediksi Barcelona akan menyelesaikan fase pertama di posisi ketiga dengan rata-rata 17,44 poin, skenario yang sangat nyaman sebelum menjalani tiga laga tersisa.

Angka-angka positif tidak berhenti di situ, tetapi juga berlanjut ke babak gugur. Peluang Barcelona mencapai babak 16 besar mencapai 97,15%, persentase yang mendekati kepastian lolos. Sementara itu, peluang mencapai perempat final sebesar 69,16%, sedangkan peluang ke semifinal mencapai 42,08%, salah satu persentase tertinggi di antara seluruh tim Eropa.

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Adapun Real Madrid unggul dalam beberapa detail kecil, tetapi kalah dalam pertarungan terpenting. Peluang mereka menyelesaikan fase liga di delapan besar mencapai 99,62%, lebih tinggi daripada Barcelona, dan peluang mencapai perempat final sebesar 69,95%, sedikit di atas Blaugrana. Namun, ketika berbicara soal semifinal dan gelar juara, keunggulan kembali menjadi milik Barcelona, dengan 42,08% berbanding 41,02% untuk semifinal, serta 12,58% berbanding 10,69% di final.

Perjalanan masih panjang, dan semua prediksi bisa berubah hanya setelah satu pekan, karena sepak bola tidak mengenal kepastian. Namun, apa yang terjadi saat ini sudah cukup untuk kembali menyulut persaingan antara Real Madrid dan Barcelona, memberikan suntikan optimisme besar bagi para pendukung Blaugrana, sekaligus menantang Real Madrid untuk membuktikan kelayakannya di hadapan kecerdasan buatan.