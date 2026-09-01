Meski Rampungkan 5 Transfer, Akhir Menyedihkan bagi Bursa Transfer Musim Panas PSG

Sebuah laporan media, pada Selasa hari ini, menyebutkan bahwa bursa transfer musim panas Paris Saint-Germain berakhir dengan buruk, seiring tidak terpenuhinya permintaan sang direktur teknik Luis Enrique.

Paris Saint-Germain menutup jendela transfer musim panas untuk musim 2026-2027, setidaknya terkait perekrutan pemain baru.

Hal ini terjadi setelah bergabungnya Ferran Torres, Mika Godts, Magnes Akliouche, Lucas Deny, dan Alessandro Longoni.

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Meskipun demikian, laporan-laporan di Prancis mengindikasikan bahwa klub asal Paris tersebut mencoba sekali lagi untuk merekrut seorang pemain, namun transaksi itu pada akhirnya tidak terwujud.

Jaringan RMC Sport melaporkan bahwa Paris Saint-Germain berusaha merekrut seorang penyerang lain hingga detik-detik terakhir bursa transfer.

Jaringan asal Prancis tersebut tidak mengungkapkan nama penyerang yang ingin didatangkan oleh Luis Enrique, tetapi menegaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk merampungkan transaksi tersebut.

Nilai kelima pemain yang bergabung dengan Paris Saint-Germain musim panas ini mencapai 152 juta euro, tetapi Enrique menginginkan transaksi keenam namun klub gagal merampungkannya.

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