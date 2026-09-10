Meski menang susah payah, trio Arsenal picu kemarahan Arteta

Mikel Arteta, pelatih Arsenal, terlihat marah kepada tiga pemainnya saat kemenangan Arsenal atas Napoli pada Rabu kemarin, di Liga Champions Eropa.

Arsenal memenangi seluruh delapan pertandingannya di fase liga turnamen Eropa tersebut musim lalu, dan mereka memulai kampanye musim ini dengan luar biasa, di mana mereka mengalahkan Napoli 1-0 di Italia.

Arsenal menjadi tim yang lebih baik sepanjang pertandingan, tetapi tampaknya pemborosan peluang di depan gawang akan membuat mereka kehilangan tiga poin hingga sang kapten yang tampil gemilang, Martin Odegaard, muncul pada menit ke-75 dengan gol kemenangan.

Arteta menunjukkan kekagumannya terhadap penampilan timnya di Napoli, dan mengatakan bahwa satu-satunya kekecewaannya adalah ketidakmampuan mereka menyelesaikan pertandingan lebih awal.

Arteta berkata kepada jaringan "TNT Sports" setelah pertandingan: "Kami sepenuhnya layak mendapatkan tiga poin. Mungkin penampilan tidak mencerminkan hasil, karena tim tampil luar biasa."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip surat kabar "Metro" Inggris: "Kami menunjukkan kualitas tinggi di banyak momen untuk menembus pertahanan mereka, dan itu disayangkan karena kami menyia-nyiakan banyak peluang bagus."

Ia melanjutkan: "Di hari lain hasilnya bisa berbeda. Seharusnya kami melakukannya dengan cara yang berbeda mengingat banyaknya peluang yang kami ciptakan, tetapi pada akhirnya kami meraih kemenangan."

Arteta melengkapi komentarnya mengenai penampilan berpengaruh Odegaard belakangan ini: "Martin menyumbang gol-gol yang memengaruhi hasil, dan itulah yang kami inginkan dari para pemain menyerang kami, kami ingin mereka menjadi penentu, dan tentu saja hari ini pun ia seperti itu."

Sementara Arteta kembali ke London Utara sebagai pria yang bahagia, ia tetap merasa sangat marah kepada tiga pemainnya saat mereka berusaha menyelesaikan pertandingan.

Arsenal menyia-nyiakan peluang emas untuk mencetak gol kedua di menit-menit akhir pertandingan, dan Lucy Ward, komentator olahraga di saluran "TNT Sports", menyadari bahwa Arteta berteriak kepada Kai Havertz, Noni Madueke, dan Christos Tzolis untuk kembali ke belakang saat Napoli mencoba melancarkan serangan balik.

Ia berkata: "Mikel Arteta sangat marah di garis pinggir karena Havertz, Madueke, dan Tzolis tidak kembali setelah serangan itu."

Ia menambahkan: "Hal itu sangat menarik. Ketika serangan Arsenal berakhir, ketiga pemain itu semuanya kembali dengan lambat, dan Mikel Arteta berlari di sepanjang garis samping serta berteriak kepada mereka agar kembali ke posisi masing-masing."

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