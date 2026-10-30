Kapten timnas Prancis, Kylian Mbappe, pada musim panas lalu menerima pernyataan rasis dari senator Paraguay, Celeste Amarilla, namun ia justru mendapatkan suara dari perwakilan Paraguay dalam panel pemungutan suara penghargaan Ballon d'Or 2026, setelah ia menempatkannya di peringkat pertama, menurut surat kabar "L'Equipe" Prancis.

Jurnalis Rubén Darío Da Rosa, perwakilan jaringan "Tigo Sports" dan "Telefuturo", adalah salah satu dari 23 pemilih yang menempatkan Mbappe di peringkat pertama.

Dua pemain Spanyol, Rodri dan Lamine Yamal, menempati peringkat kedua dan ketiga dalam pilihan Da Rosa, sementara ia menempatkan pemain Inggris Harry Kane, peraih penghargaan tersebut, di peringkat keenam.

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Pemungutan suara ini terjadi beberapa bulan setelah pertandingan menegangkan antara Prancis dan Paraguay, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang dimenangkan timnas Prancis dengan skor satu gol tanpa balas, yang dicetak Mbappe dari titik penalti.

Setelah pertandingan, kapten timnas Prancis itu menerima pernyataan rasis dari senator Paraguay, Celeste Amarilla, dan Mbappe membalasnya dengan mengatakan bahwa ia adalah "perempuan hina dan tidak layak menduduki jabatannya".

Federasi Sepak Bola Prancis mengajukan pengaduan atas insiden tersebut, yang mendorong Kejaksaan Umum di Paris membuka penyelidikan terkait pernyataan itu.

Daftar 10 pemain terbaik versi perwakilan Paraguay juga memuat pemain Prancis lainnya, yaitu Michael Olise, yang ditempatkannya di peringkat kelima, dan Ousmane Dembele, yang berada di peringkat kedelapan.

Pemungutan suara Ballon d'Or diikuti oleh 100 jurnalis spesialis, yang masing-masing memilih 10 pemain terbaik, dengan sistem yang memberikan 15 poin bagi pemain di peringkat pertama, kemudian 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, dan satu poin.