Klub Al Hilal semakin dekat untuk mendatangkan pemain yang akan menggantikan bek asal Portugal, Joao Cancelo, pada bursa transfer musim panas ini, meski klub Al Qadsiah tiba-tiba masuk untuk merebut transfer tersebut.

Cancelo kian dekat untuk bergabung dengan klub Barcelona pada bursa transfer musim panas ini, seiring keinginannya untuk tidak kembali ke Al Hilal setelah masa peminjamannya berakhir, terutama dengan kehadiran pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.

Jurnalis Arab Saudi, Abdulrahman Abaoud, mengatakan bahwa Al Hilal telah mencapai tahap lanjutan dalam negosiasinya dengan klub Al Taawoun, guna mendapatkan jasa bek kanan mereka, Mohammed Mahzari, pada bursa transfer musim panas ini.

Al Hilal sebelumnya telah berupaya mendatangkan Mahzari sejak awal bursa transfer untuk menggantikan Cancelo pada musim mendatang, namun tingginya tuntutan finansial dari klub Al Taawoun menjauhkan mereka dari transfer tersebut selama periode lalu.

Klub Al Qadsiah masuk dalam transfer ini selama periode lalu, guna merebut bek kanan asal Arab Saudi tersebut dari cengkeraman Al Hilal, sebelum akhirnya "Sang Pemimpin" kembali dan mendekati kepastian kesepakatan.

Mahzari dianggap sebagai salah satu pemain istimewa dalam sepak bola Arab Saudi, hingga ia bergabung dengan tim nasional utama pada Maret lalu untuk menghadapi Serbia, namun ia tidak masuk dalam skuad Arab Saudi pada Piala Dunia 2026.

Selama musim lalu, pemain berusia 24 tahun ini tampil dalam 35 pertandingan bersama Al Taawoun di ajang Liga Arab Saudi dan Piala Pelayan Dua Kota Suci, di mana ia berhasil mencetak satu gol dan memberikan dua assist.