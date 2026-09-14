Pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, melontarkan kritik tajam kepada para pemainnya usai hasil imbang melawan Al Shamal Qatar di Liga Champions Asia Elite.

Al Ittihad bermain imbang 1-1 melawan Al Shamal, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Senin hari ini di Stadion Al Bayt, Al Khor, pada matchday pertama fase liga di ajang Asia tersebut.

Wissing berujar, dalam pernyataan pada konferensi pers usai laga, sebagaimana dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Laga yang sulit, kami menghadapi tim yang sulit, dan kami melewati pekan-pekan yang sulit, laga ini berjalan tidak seimbang."

Ia menambahkan: "Kami punya peluang, begitu pula mereka, kami kehilangan ketajaman dan pengambilan keputusan yang tepat di sepertiga area serang, tetapi saya senang kami tidak kehilangan harapan, ini hasil imbang yang adil bagi kedua tim, dan bukan laga yang terbuka."

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Ia melanjutkan: "Keputusan-keputusan di sepertiga akhir tidak kami manfaatkan dengan baik, seperti peluang milik (Steven) Bergwijn dan Ahmed Al Ghamdi, kami tidak menyikapinya dengan cara yang seharusnya."

Ia menyambung: "Yang juga kurang dari kami adalah ketepatan dalam mencetak gol, keputusan akhir tidak kami manfaatkan, dan lawan tampil bagus, kami punya sejumlah peluang bagus, tetapi kami tidak beruntung di sepertiga akhir, ini soal pengambilan keputusan."

Terkait mendapatkan jeda pertama setelah lebih dari sebulan menjalani pertandingan, pelatih asal Jerman itu berkata: "Jeda ini datang di waktu yang tepat setelah periode tersebut, kami akan beristirahat lalu kembali bekerja."

Ia menutup: "Kami punya banyak aspek yang ingin kami kembangkan, kami akan memikirkan istirahat untuk saat ini, dan setelah jeda kami akan menghadapi laga besar yang akan kami pikirkan nanti."

Perlu disebutkan bahwa Al Ittihad nyaris menelan kekalahan pertama pada musim ini, di mana mereka sempat tertinggal satu gol tanpa balas, sebelum gelandang baru mereka asal Belanda, Georginio Wijnaldum, berhasil mencetak gol penyeimbang pada masa injury time.