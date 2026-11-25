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Pelatih asal Prancis Christophe Galtier, juru taktik NEOM, mengakui kekuatan serangan yang dimiliki Al-Ittihad jelang laga kedua tim di Roshn Saudi League, tetapi ia menolak untuk mundur di hadapan lawannya tersebut.

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Al-Ittihad akan menjamu NEOM pada Jumat lusa di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal, Jeddah, dalam pekan ke-13 Roshn Saudi League.

Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Galtier mengatakan, seperti dikutip surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadiyah": "Permainan cepat dan langsung adalah salah satu kekuatan utama kami."

Ia menambahkan: "Namun, kami juga harus menguasai bola pada periode-periode tertentu dalam pertandingan, untuk memaksa lawan bekerja lebih keras, memaksakan ritme permainan kami, dan menciptakan peluang mencetak gol."

Galtier melanjutkan: "Masih terlalu dini untuk menentukan susunan pemain inti. Saya ingin menilai sejauh mana pemulihan sejumlah pemain dalam 48 jam setelah laga kontra Al-Duhail, yang menuntut fisik sangat tinggi."

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NEOM sebelumnya kalah 2-3 dari wakil Qatar, Al-Duhail, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Selasa kemarin di ajang Liga Champions Klub Teluk.

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Di sisi lain, pelatih asal Prancis itu membahas pertemuan terakhir kedua tim pada April lalu, ketika NEOM menang 4-3 atas Al-Ittihad di Roshn Saudi League.

Terkait hal itu, Galtier mengatakan: "Sulit untuk membandingkan (laga sebelumnya dengan laga mendatang), meskipun kami menampilkan performa yang istimewa saat itu. Skuad kedua tim telah mengalami perubahan besar, dan kini keduanya memiliki karakteristik serta kemampuan yang berbeda dibandingkan musim lalu."

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Sebagai catatan, pada pertemuan sebelumnya Al-Ittihad masih ditangani pelatih asal Portugal Sergio Conceição, sebelum ia meninggalkan tim seusai musim lalu dan posisinya diambil alih oleh pelatih asal Jerman Jens Wissing.

Di akhir pernyataannya, pelatih asal Prancis itu memuji kemampuan menyerang Al-Ittihad, dengan menyinggung kemampuan tim tersebut mencetak banyak gol penting pada musim ini, serta menegaskan perlunya mengawasi para pemain kunci lawan sebaik mungkin.

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Musim ini menjadi saksi gemilangnya duet asing di lini depan Al-Ittihad, yakni penyerang asal Maroko Youssef En-Nesyri dan penyerang asal Nigeria Georges Ilenikhena, yang tampil dalam performa terbaik sejak awal musim.

En-Nesyri telah mencetak 8 gol dan 2 assist dalam 17 pertandingan bersama klub Arab Saudi tersebut, sementara Ilenikhena mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 16 pertandingan.

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Secara umum, Al-Ittihad tampil cukup baik di Roshn Saudi League. Mereka menempati peringkat kelima klasemen dengan 24 poin, hasil dari 7 kemenangan, 3 imbang, dan 1 kekalahan, terpaut 6 poin dari Al-Hilal di puncak klasemen.

Adapun di Liga Champions Asia Elite, Al-Ittihad berada di peringkat kesembilan Zona Barat dengan 7 poin, hasil dari dua kemenangan dan satu hasil imbang, sementara mereka menelan dua kekalahan.

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Al-Ittihad juga telah melaju ke babak 16 besar Piala Raja Saudi usai menang 3-0 atas Al-Najma di babak 32 besar, dan kini bersiap menghadapi Al-Jabalain pada Selasa, 12 Januari tahun depan.