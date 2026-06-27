Mesir dan Iran berbagi poin dalam pertandingan FIFA Pride Match yang menjadi perbincangan hangat

Mesir dan Iran bermain imbang 1-1 dalam pertandingan terakhir Grup G pada Sabtu pagi. Hasil ini memastikan Belgia lolos ke babak selanjutnya Piala Dunia sebagai juara grup.

Pertandingan antara Mesir dan Iran bertepatan dengan perayaan Pride tahunan di kota Seattle, Amerika Serikat. Oleh karena itu, pertandingan Piala Dunia ini akan tercatat dalam sejarah sebagai FIFA Pride Match.

Di kubu Mesir, Omar Marmoush (Manchester City) secara mengejutkan harus puas duduk di bangku cadangan. Mohamed Salah sendiri masuk dalam starting line-up. Mehdi Taremi, penyerang FC Porto, dianggap sebagai bintang utama timnas Iran.

Hanya lima menit setelah kick-off, Mesir membuka skor. Tendangan Salah sempat diblok, namun karena kiper Alireza Beiranvand gagal mengendalikan bola dengan baik, Mahmoud Saber akhirnya berhasil mencetak gol: 1-0.

Selanjutnya, Iran mulai tampil lebih dominan, yang pada menit kesebelas berujung pada tendangan penalti. Taremi sendiri yang mengambil bola, namun kiper Mostafa Shobeir berhasil menahan tendangan penaltinya.

Tiga menit kemudian, gol penyama kedudukan akhirnya tercipta. Bek kanan Ramin Rezaeian yang ikut naik ke depan mencetak gol rebound dari sudut yang sulit: 1-1.

Di babak kedua, aksi di lapangan jauh lebih sedikit, karena kedua tim tampaknya puas dengan hasil imbang. Namun, Iran masih mampu mencetak gol di menit-menit akhir. Shojae Khalilzadeh mencetak gol yang membuat skor menjadi 1-2, tetapi golnya dianulir oleh VAR setelah diskusi panjang karena offside.

Setelah itu, Iran juga sempat membentur mistar gawang. Akibatnya, Mesir finis di posisi kedua grup dan secara virtual akan menghadapi Australia di babak berikutnya, sementara Iran untuk sementara akan berhadapan dengan Swiss.