Sebuah surat kabar Spanyol melancarkan serangan tajam pada Minggu ini terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan menegaskan bahwa dia merusak sepak bola.

Surat kabar "AS" menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat itu memperoleh pengaruh yang kian besar dalam keputusan-keputusan FIFA "hingga melampaui batas minimum dari batasan-batasan moral. Dan di antara dia dan sepak bola, dunia memilih opsi kedua".

Surat kabar itu melanjutkan: "Tidak diragukan lagi bahwa kepresidenan FIFA memiliki dimensi politik. Orang-orang mengatakan tentang Infantino saat dia muncul di turnamen atau konferensi: dia tampak seperti seorang perdana menteri. Dan itu benar. Sebab kekuatan organisasi yang dia pimpin dan sektor yang dia wakili sangatlah besar. Infantino telah menangani panggung politik dengan baik, mulai dari Putin di Piala Dunia 2018, lalu Emir Qatar dan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman di turnamen 2022 dan 2034. Dia juga merupakan sekutu Raja Mohammed VI, raja Maroko, di mana negara Arab itu bersama Spanyol dan Portugal ikut menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030".

Surat kabar itu menambahkan: "Dan semuanya tampak berjalan lancar dengan strategi ini hingga dia berbenturan dengan sosok yang seharusnya menjadi tuan rumah edisi 2026: Donald Trump".

Ia menambahkan: "Mungkin karena dia berasal dari budaya yang jauh sekali dari sepak bola, atau mungkin karena tidak ada seorang pun yang pernah menghentikannya, Presiden Amerika Serikat itu memperoleh pengaruh yang kian besar dalam pengambilan keputusan hingga melampaui batas minimum dari batasan-batasan moral. Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua satuan tugas Piala Dunia 2026, meskipun Meksiko dan Kanada ikut menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dia mengubah Ruang Oval dan Gedung Putih menjadi panggung televisi yang bertentangan dengan netralitas sepak bola".

Ia melanjutkan: "Infantino dan Piala Dunia muncul di sana berulang kali seolah-olah keduanya adalah mainan terbaru Trump. Bahkan Cristiano Ronaldo, yang kedatangannya ke negara itu tidak pasti karena masalah hukum sebelumnya, mengunjungi negara tersebut menjelang dimulainya Piala Dunia. Keraguan itu pun sirna pada saat itu".

Ia melanjutkan: "Infantino perlahan-lahan mundur di hadapan Trump. Dia memanggilnya ke atas podium pada acara Piala Dunia Antarklub untuk memberinya bobot kepentingan yang sama seperti para pemain Chelsea, yang tidak sempat memberi ruang untuk pengambilan foto. Untungnya, Rodri berhasil mengabadikan fotonya sebelum mengangkat Piala Dunia, gelar kedua bagi Spanyol".

Penghargaan Perdamaian FIFA

Infantino memberikan Penghargaan Perdamaian FIFA kepada Trump saat undian Piala Dunia di Washington, dalam sebuah langkah yang mempermalukan sepak bola. Trump menerima jeda-jeda untuk minum air, yang sebenarnya adalah jeda iklan, ditambah sebuah pertunjukan yang berlangsung hampir setengah jam di antara dua babak pada laga final.

Kasus Palojun menjadi jerami yang mematahkan punggung unta: sebuah panggilan telepon yang diakui Trump telah dilakukannya dengan Infantino mencabut skorsing pemain itu dengan cara yang memalukan. Dan usulan menjual 20% dari pendapatan Piala Dunia kepada dana-dana yang terkait dengan Trump menjadi jerami yang mematahkan punggung unta sekali lagi.

Opini publik dan UEFA menantikan respons Infantino. Benturan ini tak terelakkan. Sudah pasti dunia akan memilih sepak bola, di antara Trump dan Trump.