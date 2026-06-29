"Mereka telah menghancurkan impian kami".. Balas dendam menjadi semboyan para pemain Australia saat menghadapi Mesir

Rasa dendam menguasai pikiran para pemain tim nasional Australia menjelang pertandingan melawan Mesir yang dijadwalkan pada Jumat mendatang, di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Menurut surat kabar "The Guardian", Australia sangat ingin mengalahkan Mesir untuk melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia dan membalas kekalahan sebelumnya.

Gelandang timnas Australia, Connor Metcalf, langsung teringat momen tersebut ketika ditanya tentang pertandingan terakhirnya melawan Mesir.

Dia berkata: “Sejujurnya, rasanya seperti kabur,” sambil mengenang pertandingan kedua tim di Olimpiade Tokyo.

Dia melanjutkan, “Mereka adalah tim yang kuat secara fisik. Saya hanya ingat cuacanya sangat lembap dan panas, dan kami tidak bermain sebaik mungkin. Ya, mereka menghancurkan impian kami.”

Harapan Mitcalf, Harry Sutar, dan Kami Devlin—satu-satunya pemain timnas Australia saat ini yang bermain pada malam itu—untuk meraih medali pupus akibat kekalahan mengecewakan 2-0, padahal hasil imbang saja sudah cukup untuk meloloskan tim tersebut dari grupnya.

Meskipun Australia dan Mesir jarang bertemu di level tim nasional senior—termasuk pertandingan terakhir yang dimenangkan oleh Al-Fara'una dengan skor 3-0 di Kairo pada tahun 2010—pengalaman Mitcalf bersama tim Olimpiade Australia memberinya motivasi tambahan.

Ia berkata: “Saya rasa ini bisa dikatakan sebagai kesempatan untuk membalas dendam.”

Tim nasional Australia belum memfokuskan strateginya pada Mohamed Salah, atau pemain lain dari tim nasional Mesir yang juga mencakup pemain Manchester City Omar Marmoush, serta penyerang berusia 18 tahun Hamza Abdel Karim, yang baru-baru ini bergabung dengan Barcelona.

Mitcalf mengatakan: “Saat ini, kami belum banyak membahas Mesir; kami hanya berusaha memulihkan kondisi fisik dan mental, lalu mulai besok kami akan benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka.”

Sementara itu, bek Lucas Herington mengatakan bahwa ia memperkirakan akan ada ancaman besar dari tim yang baru saja kalah tipis dari Senegal di semifinal Piala Afrika pada Januari lalu.

Ia melanjutkan: “Salah dan Marmoush adalah dua nama yang paling diingat dan sering disebut orang, tapi saya rasa kami harus siap menghadapi semua pemain. Mereka adalah tim kelas atas, dan kami semua menantikan momen ini; ini adalah kesempatan lain untuk mencetak sejarah.”

Timnas Australia belum pernah meraih kemenangan di babak gugur Piala Dunia, dan dalam kedua kesempatan saat mereka mencapai babak 16 besar, mereka menderita dua kekalahan menyakitkan dengan selisih skor tipis.

Pada tahun 2006, Italia mencetak gol penentu kemenangan melalui tendangan penalti di menit-menit akhir untuk menang 1-0, sementara Argentina mempertahankan keunggulannya untuk menang 2-1 pada tahun 2022.

Metcalf mengatakan bahwa mereka memiliki “peluang yang sangat bagus” untuk meraih kemenangan di Dallas.

Ia menambahkan: “Kami telah menempuh perjalanan yang panjang, dan saya rasa tidak ada yang mengira kami akan lolos dari babak penyisihan grup, jadi kami semua sangat senang dengan pencapaian luar biasa ini dan keberhasilan kami mencapai babak gugur.”

Mitcalf memainkan peran sentral bersama timnas Australia selama Piala Dunia kali ini, setelah musim di mana ia jarang diturunkan di Bundesliga bersama klub St. Pauli.

Ia mengatakan bahwa beberapa minggu terakhir ini bagaikan “nafas segar” setelah periode yang mengecewakan.