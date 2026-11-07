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Xherdan Shaqiri mengungkap bahwa Bayern Munich pernah melarangnya pindah ke Liverpool dan bagaimana ia akhirnya bergabung dengan tim yang kala itu ditangani Jürgen Klopp.

Dalam podcast "Potters' Pod" milik mantan klubnya, Stoke City, pemain asal Swiss itu mengungkap bahwa ia sebenarnya sama sekali tidak ingin meninggalkan The Potters. Perpisahan setelah mereka terdegradasi dari Premier League ke Championship, kompetisi kasta kedua, terasa sangat berat baginya.

"Jika kami berhasil bertahan, saya ingin tetap tinggal karena setelah tiga tahun, saya merasa seperti di rumah sendiri," kata Shaqiri, yang kini berusia 35 tahun. Ia mengaku "sangat kecewa" karena timnya turun ke kasta kedua. Shaqiri menegaskan bahwa dirinya "sangat terpukul": "Saya sudah berusaha sebaik mungkin, mengerahkan segalanya, tetapi pada akhirnya ada sesuatu yang tidak beres dan kami terdegradasi."

Dengan delapan gol dan tujuh assist, Shaqiri menjadi salah satu dari sedikit pemain yang tampil menonjol di tengah buruknya musim Stoke. Liverpool kemudian mengaktifkan klausul pelepasannya yang berlaku akibat degradasi, senilai sekitar 15 juta euro. "Jürgen Klopp menelepon saya dan pada akhirnya, saya pikir itu keputusan yang tepat karena setelah itu saya memenangi segalanya bersama Liverpool dan kami menjalani periode yang sukses," katanya.

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Bersama The Reds, Shaqiri antara lain memenangi Premier League, Liga Champions, Piala Dunia Antarklub, dan Piala Super Eropa. Kisah sukses itu sebenarnya bisa dimulai lebih awal. Liverpool telah menghubungi penyerang tersebut pada 2014 untuk merekrutnya dari Bayern Munich. Namun, klub tersukses di Jerman itu tidak menanggapi permintaan tersebut.

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Bayern Munich memveto transfer, lalu menjual Shaqiri hanya setengah tahun kemudian

"Mereka menghubungi saya dan tentu saja saya ingin pindah, tetapi Bayern Munich mengatakan tidak," kata Shaqiri. Hanya setengah tahun kemudian, ia menandatangani kontrak dengan Inter Milan karena kurang mendapat waktu bermain. Nilai transfernya 15 juta euro. Pada musim panas berikutnya, Shaqiri pindah ke Stoke City dengan biaya 17 juta euro. Meski usianya tidak lagi muda, Shaqiri belum mengakhiri kariernya. Pada musim panas 2024, ia kembali ke klub masa mudanya, FC Basel, dan masih terikat kontrak hingga akhir musim.

Selama mengenakan seragam LFC, Shaqiri mencatatkan 63 penampilan, delapan gol, dan sembilan assist. Puncak kariernya adalah kemenangan 4-0 atas Barcelona di semifinal musim 2018/19, setelah tim asal Catalunya itu memenangi leg pertama 3-0. Shaqiri menyumbang satu assist. "Saya pikir itu juga salah satu hari terbaik dalam hidup saya," katanya.

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Setelah tiga tahun di Anfield, Shaqiri melanjutkan karier ke Prancis dengan bergabung bersama Olympique Lyon. Seusai menjalani sedikit lebih dari dua tahun di MLS bersama Chicago Fire, klub Robert Lewandowski saat ini, ia kembali ke Basel.