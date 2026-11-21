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Enzo Maresca, pelatih Manchester City, mengakui timnya tengah melewati periode sulit setelah bermain imbang melawan Fulham di Liga Primer Inggris, Sabtu (hari ini). Hasil tersebut memperpanjang rentetan hasil buruk mereka dan membuat tanda tanya soal kemampuan tim untuk kembali menemukan keseimbangan pada fase berikutnya masih tetap ada.

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City kembali kehilangan poin untuk laga keempat secara beruntun, tetapi kali ini mereka mampu mengamankan satu poin setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan sebelumnya.

Hasil ini membuat tim mengoleksi 22 poin dari 11 pertandingan dan menempati peringkat ketiga, kalah selisih gol dari Brighton & Hove Albion yang akan bertandang ke markas Hull City besok, Minggu.

Manchester City kini tertinggal lima poin dari Arsenal, pemuncak klasemen, di saat laga-laga berikutnya semakin penting bagi tim yang tidak punya ruang untuk kembali membuang poin jika ingin terus bersaing memperebutkan puncak klasemen liga.

Hasil imbang melawan Fulham ini datang di awal pekan yang padat dengan laga-laga berat, sehingga para pemain dituntut untuk segera memulihkan fokus mereka.

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Dalam wawancara dengan TNT Sports, Maresca mengakui sulitnya situasi yang tengah dihadapi tim. Ia menyebut bahwa kebobolan gol cepat memengaruhi kondisi mental para pemain dan membuat mereka cemas, yang kemudian tercermin pada penampilan mereka sepanjang pertandingan.

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"Kami sedang melewati periode sulit karena hasil-hasil yang kami dapat. Gawang kami kebobolan lebih awal dan para pemain dikuasai kecemasan, tetapi yang bisa kami lakukan adalah berusaha bangkit dan menjalani laga penting pada hari Selasa," ujar pelatih asal Italia itu.

Maresca menjelaskan bahwa permainan Manchester City membaik pada babak kedua setelah ia melakukan sejumlah perubahan dalam cara bermain. Ia menegaskan timnya memberikan tekanan lebih besar dan berupaya mendekati gawang lawan dengan lebih baik, tetapi gagal mengubah peluang yang tercipta menjadi gol yang cukup untuk memenangi laga.

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"Kami lebih baik di babak kedua setelah mengubah beberapa hal, dan kami menekan dengan kuat, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya merupakan bagian dari proses membangun tim," tambahnya.

Pelatih asal Italia itu menekankan perlunya memperbaiki pengambilan keputusan di lapangan dan memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih efektif. Menurutnya, tim memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang, tetapi perlu menerjemahkan keunggulan tersebut menjadi gol.

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"Kami perlu membuat keputusan yang lebih baik, tetapi kami menciptakan peluang, dan saya berharap kami bisa memanfaatkannya serta mencetak lebih banyak gol," katanya.

Di sisi lain, masalah kebobolan menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dibenahi oleh tim kepelatihan.

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Statistik menunjukkan Manchester City masih bermasalah di lini belakang setelah gagal mencatatkan clean sheet untuk laga kesembilan secara beruntun di semua kompetisi. Hal itu membuat Maresca menegaskan perlunya mencari solusi atas masalah kebobolan, terutama pada menit-menit awal pertandingan.

Tim bersiap menjamu Napoli pada hari Selasa di Liga Champions, sebelum bertandang ke markas Arsenal pada Minggu, 29 November, dalam laga yang dinanti-nantikan dan bisa menjadi ujian penting bagi kemampuan mereka keluar dari krisis dan kembali ke jalur kemenangan.