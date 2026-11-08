“Mereka adalah yang terkuat di Eropa”: Cesc Fabregas puji Inter Milan setelah Como kalah di San Siro

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Pelatih Como Cesc Fabregas memberikan penilaian yang sangat positif terhadap Inter Milan setelah timnya kalah 0-2 di San Siro pada Minggu. Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu mengakui Inter saat ini tidak tertandingi di Eropa dalam satu aspek taktik tertentu.

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Inter mendominasi awal laga di San Siro

Juara bertahan Serie A itu langsung menunjukkan dominasinya dalam pertandingan Minggu malam. Dalam 20 menit pertama, Inter sudah unggul dua gol berkat penyelesaian tajam Pio Esposito dan Marcus Thuram. Gebrakan awal itu terlalu berat untuk diatasi Como, yang kesulitan menemukan ritme permainan di salah satu atmosfer paling mengintimidasi dalam sepakbola Italia.

Menurut Opta, Esposito mencatatkan sejarah Serie A dengan menjadi pemain Italia pertama yang lahir pada 2005 atau setelahnya dan mencapai 10 gol di kompetisi tersebut.

Fabregas mengakui keunggulan Inter

Fabregas tak segan memuji lawannya. Ia menilai Inter saat ini bermain di level yang hanya bisa dicapai segelintir tim di dunia. Inter juga memperpanjang rekor rentetan kemenangan terpanjangnya atas satu lawan sepanjang sejarah Serie A setelah meraih kemenangan ke-12 secara beruntun atas Como.

"Kami tidak mengawali pertandingan dengan baik, membuat beberapa kesalahan dan kurang percaya diri. Kami harus memberi selamat kepada Inter, yang bermain jauh lebih baik daripada kami. Kami sedang menjalani sesuatu yang berbeda dari kebiasaan kami, yakni bermain setiap tiga pertandingan. Kami harus berterima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kami sejauh ini," kata pelatih Como itu kepada DAZN.

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Inter paling kuat dalam transisi di Eropa

Kemenangan itu membawa Inter naik ke posisi kedua klasemen Serie A dengan 28 poin, hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Lazio. Sementara itu, Como tetap berada di posisi kelima dengan 23 poin, satu poin di belakang AC Milan yang menempati peringkat keempat.

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"Inter pantas menang. Kami harus menjabat tangan mereka dan melangkah maju. Tuntutan terus meningkat dan kami harus terus menghadapinya. Saya tidak mencari alasan. Beginilah sepakbola dan pelatih harus beradaptasi. Tanggung jawab saya adalah mencari solusi. Kami hanya memiliki dua pemain di tengah, jadi saya mencoba membantu dengan memasukkan Smolcic. Cara kami kalah terasa menyakitkan, dengan bola-bola yang kami lepaskan terlalu mudah. Itu membuat kepercayaan diri menurun karena Inter sangat kuat dalam transisi, yang terkuat di Eropa," tambah Fabregas.

Pengalaman menjadi faktor penentu

Pelatih Como itu menutup analisisnya dengan menyoroti detail-detail kecil yang membedakan kedua tim saat ini. "Inter adalah salah satu tim terbaik dalam serangan balik dan situasi bola mati. Mereka melakukan 13 pelanggaran dan melakukannya dengan baik karena tidak mendapat satu pun kartu. Dalam pertandingan seperti ini, sekadar memutus ritme bisa memengaruhi jalannya laga. Detail-detail seperti itu menunjukkan pengalaman yang mereka miliki dan yang belum kami punya," ujar Fabregas.

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Setelah jeda internasional, Inter akan kembali bertanding dengan bertandang ke markas Atalanta pada 22 November sebelum menjamu Stuttgart di Liga Champions tiga hari kemudian. Sementara itu, Como akan menjamu Cagliari pada 21 November sebelum menghadapi AEK Athens dalam laga Eropa pada tengah pekan, 24 November.