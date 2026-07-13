Menyusul jejak Haitham Hassan... seorang pemain profesional baru semakin dekat dengan tim nasional Mesir

Staf teknis Tim Nasional Mesir yang dipimpin oleh Hossam Hassan terus menjalankan kebijakan pencarian bakat-bakat Mesir di luar negeri, guna memperkuat barisan “Al-Fara’una” dalam waktu mendatang, menyusul keberhasilan pengalaman Haitham Hassan yang tampil menonjol selama berpartisipasi di Piala Dunia 2026.

Haitham Hassan sempat mencuri perhatian saat tampil bersama timnas Mesir di Piala Dunia, setelah ikut serta dalam turnamen yang berakhir dengan tersingkirnya "Al-Fara'una" dari babak 16 besar usai kalah 3-2 dari Argentina dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi besar akibat beberapa keputusan wasit.

Menurut laporan saluran “On Sports”, Hossam Hassan sedang memantau Omar Abdel-Majeed, pemain Hamburg asal Jerman, sebagai langkah awal untuk merekrutnya ke dalam skuad tim nasional Mesir dalam waktu dekat, terutama mengingat ia memiliki kemampuan teknis yang menonjol sehingga masuk dalam daftar pemain berkewarganegaraan ganda yang sedang dipantau.

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Abdul Majeed berusia 20 tahun, lahir pada tahun 2005, dan mahir bermain di posisi gelandang. Ia juga telah tampil bersama tim utama Hamburg dalam 5 pertandingan musim lalu, sehingga mendapat kesempatan untuk berlaga di kompetisi sepak bola Jerman.

Saat ini, sang pemain menghadapi situasi yang belum jelas di level klub, setelah kontraknya dengan Hamburg berakhir pada awal Juli ini, sehingga ia dihadapkan pada beberapa pilihan terkait masa depannya, termasuk pindah ke salah satu klub divisi dua di Jerman, hal yang mungkin menjadi pertimbangan bagi staf teknis tim nasional.

Abdulmajeed sebelumnya pernah membela timnas muda Mesir di bawah asuhan Mahmoud Jaber dan Wael Riad, di mana ia turut serta dalam sejumlah pertandingan internasional bersama tim-tim usia muda, sehingga menjadikannya pemain yang dikenal di lingkungan timnas Mesir.

Pemain ini memiliki kemampuan luar biasa di lini serang; ia mampu bermain sebagai playmaker selain posisi utamanya di lini tengah. Ia juga dikenal karena fleksibilitas taktis dan kemampuannya dalam menciptakan peluang, faktor-faktor yang membuatnya masuk dalam radar Hossam Hassan menjelang kompetisi mendatang.