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Menyandingkannya dengan Cristiano dan Messi: Pengakuan mengejutkan dari Gerrard soal Yamal

Al Ahli vs Al Nassr FC
Al Ahli
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Inter Miami CF vs Columbus
Inter Miami CF
Columbus
Major League Soccer
Barcelona vs Villarreal
Barcelona
Villarreal
LaLiga
L. Yamal
C. Ronaldo
L. Messi
S. Gerrard
Arab Saudi
AS
Spanyol
Portugal
Argentina
Inggris

"Aku pernah bermain melawan Messi saat masih muda."

Steven Gerrard, legenda Liverpool, membuat perbandingan menarik antara winger Barcelona, Lamine Yamal, dengan dua legenda besar Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Arab Saudi, dan Lionel Messi, bintang Inter Miami Amerika.

Steven Gerrard meyakini bahwa Lamine Yamal lebih maju dibandingkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo pada usia yang sama, menyusul kebangkitan luar biasa yang diraih oleh pemain muda tersebut.

Mantan kapten Liverpool itu menyampaikan penilaian ini di program "The Overlap Daily", di mana ia berkata: "Dia lebih maju dibandingkan Ronaldo pada usia sembilan belas tahun. Saya pernah bermain melawan Messi ketika saya masih muda, dan mungkin Lamine juga lebih maju dibandingkan dirinya saat itu."

Steven juga meyakini bahwa Yamal memiliki kemampuan untuk mencapai level mereka berdua jika terus berkembang.

Namun Gerrard memperingatkan bahwa menjaga antusiasme dan menyamai tingkat konsistensi kedua legenda tersebut akan menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemain muda itu.

 

 

 

 

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