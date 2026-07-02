Tempat-tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 hampir terisi penuh seiring berakhirnya hari keempat babak kedua (babak 32 besar) turnamen tersebut.

10 Tim yang Lolos

Sejauh ini, 10 tim telah memastikan tempatnya di babak 16 besar, yaitu: Kanada, Brasil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, dan Amerika Serikat.

Kanada menjadi tim pertama yang lolos ke babak ini setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0, sementara Brasil lolos setelah mengalahkan Jepang 2-1, dan Paraguay secara mengejutkan mengalahkan Jerman melalui adu penalti dengan skor 4-3.

Timnas Maroko juga berhasil lolos secara dramatis melawan Belanda melalui adu penalti dengan skor 3-2, sementara Norwegia menyusul setelah mengalahkan Pantai Gading 2-1, Prancis setelah menghancurkan Swedia 3-0, dan Meksiko setelah mengalahkan Ekuador 2-0.

Timnas Inggris berhasil membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan dua gol atas Republik Demokratik Kongo, dan dengan cara yang sama, timnas Belgia bangkit setelah sempat tertinggal dua gol dari Senegal untuk akhirnya menang 3-2, sebelum tuan rumah Amerika Serikat menyusul ke babak 16 besar dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina.

Hingga saat ini, tim nasional Maroko mewakili negara-negara Arab di babak 16 besar, sambil menunggu kelolosan dua tim lainnya, Mesir dan Aljazair.

Di antara sepuluh tim yang lolos, terdapat empat tim Eropa, yaitu Prancis, Norwegia, Inggris, dan Belgia; tiga tim dari Amerika Utara, yaitu tuan rumah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat; dua tim dari Amerika Latin, yaitu Brasil dan Paraguay; serta Maroko dari Afrika.

5 Pertandingan

Sebanyak 5 pertandingan di babak 16 besar telah dipastikan, dengan jadwal (waktu Makkah) sebagai berikut:

Sabtu, 4 Juli

Kanada - Maroko (pukul 08.00 malam).

Minggu, 5 Juli

Paraguay - Prancis (pukul 00.00 dini hari).

Brasil - Norwegia (pukul 11.00 malam).

Senin, 6 Juli

Meksiko – Inggris (pukul 03.00 dini hari).

Selasa, 7 Juli

Amerika Serikat – Belgia (pukul 03.00 dini hari).

6 tiket tersisa

Babak 32 Besar akan berlanjut selama beberapa hari ke depan, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu, untuk menentukan 6 tiket lainnya guna melengkapi 16 tim yang lolos.

Berikut adalah jadwal enam pertandingan yang tersisa:

Kamis, 2 Juli

Spanyol – Austria (pukul 10.00 malam).

Jumat, 3 Juli

Portugal – Kroasia (pukul 02.00 dini hari).

Swiss – Aljazair (pukul 06.00 pagi).

Australia – Mesir (pukul 09.00 malam).

Sabtu, 4 Juli

Argentina – Cape Verde (pukul 01.00 dini hari).

Kolombia – Ghana (pukul 04.30 pagi).