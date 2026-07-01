Menuju Tahta Afrika... Bintang Kongo Memecahkan Rekor Sejarah Dary di Piala Dunia

Brian Sibenga, bintang Republik Demokratik Kongo, memecahkan rekor bersejarah yang sebelumnya dipegang oleh pemain Maroko Ashraf Dari, bek Al-Ahly Mesir, di ajang Piala Dunia.

Timnas Kongo berhadapan dengan timnas Inggris, hari Rabu ini, di Stadion Atlanta, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pada menit ketujuh pertandingan, Brian Sebenga mencetak gol pembuka untuk tim nasional Kongo, setelah menerima umpan silang dan melepaskan tendangan keras ke sisi kanan kiper Jordan Pickford.

Menurut jaringan statistik “Opta”, Sipenga kini menjadi pencetak gol tercepat kedua bagi tim nasional Afrika di babak gugur Piala Dunia.

Sibenga merebut posisi kedua dari bek Maroko, Ashraf Dari, yang mencetak gol setelah 9 menit ke gawang Kroasia, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2022 di Qatar.

Hanya bintang Kongo tersebut yang dikalahkan oleh pemain Ghana Kevin-Prince Boateng, yang mencetak gol hanya dalam waktu 5 menit, saat mengalahkan Amerika Serikat 2-1, di babak 16 besar Piala Dunia 2010.