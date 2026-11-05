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Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 Celtic Park

Pertandingan antara Celtic Glasgow dan Beşiktaş dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Europa antara Celtic dan Beşiktaş dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui RTL+. Tautan ke platform tersebut tersedia di bawah.

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi dengan Celtic Glasgow dan Beşiktaş?

Celtic menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Falkirk. Sebelumnya, Celtic bermain imbang 2-2 melawan Dundee United dan menang tandang 2-1 atas Hibernian. Secara keseluruhan, Celtic mencetak sebelas gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan tujuh gol.

Beşiktaş mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, tim asal Istanbul itu bermain imbang 2-2 melawan Kasımpaşa. Di Liga Europa, Beşiktaş meraih poin saat menghadapi Crystal Palace (2-2) dan Hoffenheim (menang tandang 2-3). Dalam lima pertandingan tersebut, Beşiktaş mencetak sembilan gol dan kebobolan sembilan gol.

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Susunan pemain

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Performa

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Rekor pertemuan

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Klasemen