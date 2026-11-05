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Europa League
team-logoCeltic
Celtic Park
team-logoBesiktas
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Menonton Celtic Glasgow vs. Beşiktaş secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Celtic vs Besiktas
Celtic
Besiktas
Europa League

Di Liga Europa, Celtic Glasgow menghadapi Beşiktaş. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
Celtic Park

Pertandingan antara Celtic Glasgow dan Beşiktaş dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Europa antara Celtic dan Beşiktaş dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui RTL+. Tautan ke platform tersebut tersedia di bawah.

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi dengan Celtic Glasgow dan Beşiktaş?

Celtic menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Falkirk. Sebelumnya, Celtic bermain imbang 2-2 melawan Dundee United dan menang tandang 2-1 atas Hibernian. Secara keseluruhan, Celtic mencetak sebelas gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan tujuh gol.

Beşiktaş mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, tim asal Istanbul itu bermain imbang 2-2 melawan Kasımpaşa. Di Liga Europa, Beşiktaş meraih poin saat menghadapi Crystal Palace (2-2) dan Hoffenheim (menang tandang 2-3). Dalam lima pertandingan tersebut, Beşiktaş mencetak sembilan gol dan kebobolan sembilan gol.

CEL

CEL - Performa

HEA
M7-1
CEL
K1-2
HIB
M1-2
DUU
S2-2
FAL
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BJK

BJK - Performa

TSG
M2-3
TRS
K2-0
CRY
S2-2
IBS
M2-0
KAS
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Celtic vs Besiktas

Manajer

  • M. O'Neill

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Performa

CEL

CEL - Performa

HEA
M7-1
CEL
K1-2
HIB
M1-2
DUU
S2-2
FAL
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BJK

BJK - Performa

TSG
M2-3
TRS
K2-0
CRY
S2-2
IBS
M2-0
KAS
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Rekor pertemuan

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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