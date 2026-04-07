Menjelang tur Asia... Al-Ahli Jeddah kembali memperkuat benteng pertahanannya

Klub Al-Ahli Jeddah kembali memperkuat barisan pertahanannya menjelang dimulainya upaya mempertahankan gelar juara di Liga Champions Asia.

Al-Ahli akan memulai perjalanannya di babak kualifikasi Liga Champions Asia Elite pada Senin mendatang, saat menghadapi Al-Duhail dari Qatar di Stadion Al-Inmaa, Jeddah, pada babak 16 besar.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa bek Al-Ahli asal Brasil, Roger Ibanez, telah menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat cedera yang dialaminya saat menang 3-0 atas Damac pada Sabtu lalu, dalam putaran ke-27 Liga Roshen.

Bek asal Brasil itu meninggalkan pertandingan melawan Dhamkpada menit ke-52, digantikan oleh Mohammed Suleiman Bakr, setelah mengalami cedera pada otot paha belakang.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa hasil pemeriksaan yang dijalani Ibanez menunjukkan tidak adanya robekan pada otot paha belakangnya, sehingga ia siap untuk berpartisipasi dalam pertandingan-pertandingan mendatang, dimulai dari pertandingan melawan Al-Fayha di Liga Roshen Saudi.

Al-Ahli akan bertandang ke markas Al-Fayha, besok Rabu, di Stadion Kota Al-Majma'ah, dalam pertandingan yang dimajukan dari putaran ke-29 Liga Roshen.

Al-Ahli saat ini berada di peringkat ketiga Liga Roshen dengan 65 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, dan tertinggal selisih gol dari Al-Hilal yang berada di peringkat kedua.

Ibanez dianggap sebagai pemain terkuat di lini pertahanan Al-Ahli, di mana ia telah tampil dalam 37 pertandingan di berbagai kompetisi musim ini, dan berhasil mencetak 3 gol serta memberikan 3 assist.