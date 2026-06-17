Menjelang laga melawan Jerman... Pemain bintang Pantai Gading diperiksa terkait kasus korupsi

Pihak berwenang Prancis dan Asosiasi Sepak Bola Profesional (LFP) hari ini, Rabu, menyatakan bahwa penyerang Pantai Gading, Elie Wahé, sedang menjalani penyelidikan terkait dugaan kasus korupsi olahraga.

Penyelidikan tersebut dilakukan setelah terdeteksinya pola taruhan yang tidak biasa terkait kartu kuning yang diterima pemain Nice tersebut dalam pertandingan Liga 1 Prancis bulan lalu, menurut kantor berita "Reuters".

Seorang juru bicara Kantor Jaksa Penuntut Umum di Marseille mengatakan kepada "Reuters" bahwa seorang pemain berusia 23 tahun di liga Prancis ditahan pada 29 Mei, sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan penipuan, korupsi olahraga, dan pencucian uang.

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Sementara itu, Asosiasi Pemain Profesional menjelaskan bahwa mereka telah melapor kepada pihak berwenang, setelah mitra mereka dalam pemantauan taruhan mendeteksi volume taruhan internasional yang tidak biasa terkait kemungkinan Wahi menerima kartu kuning, selama pertandingan Nice di putaran terakhir Liga Prancis melawan Metz, pada 17 Mei.

Asosiasi Pemain Profesional menambahkan bahwa mereka belum memulai tindakan disiplin apa pun, dan tidak akan memberikan komentar lebih lanjut.

Sementara itu, surat kabar “The Athletic” melaporkan pada hari Rabu ini bahwa Wahi ditangkap oleh kepolisian Prancis pada 29 Mei, sebelum dimulainya perjalanan Pantai Gading di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Ekuador, pertandingan di mana pemain Nice tersebut turut berpartisipasi.

Saat ini, Pantai Gading sedang bersiap untuk menghadapi Jerman pada Sabtu mendatang, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia.