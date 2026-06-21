Menjelang laga melawan Ghana... Rice memuji keputusan cerdas Tuchel

Bintang Arsenal, Declan Rice, menyatakan bahwa dirinya dalam kondisi prima dan bebas dari cedera menjelang pertandingan timnas Inggris melawan Ghana pada Selasa mendatang, dalam laga putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Bintang Arsenal ini tampil gemilang dalam kemenangan pembuka Tim Tiga Singa di Grup 12 atas Kroasia, di mana tim asuhan pelatih Thomas Tuchel memulai kampanye mereka dengan kemenangan telak 4-2.

Namun, Rice menimbulkan kekhawatiran akan cedera saat ia diganti 20 menit sebelum pertandingan berakhir, karena ia mengalami nyeri di punggung dan otot paha belakang.

Inggris akan kembali bertanding dalam waktu 48 jam, dan tampaknya gelandang tersebut kemungkinan besar akan menjadi starter, sementara ia juga memuji keputusan pelatihnya.

Dalam wawancara dengan stasiun TV “ITV”, saat ditanya apakah ia berpeluang bermain melawan Ghana, Rice mengatakan: “Ya, saya siap, saya dalam kondisi prima, dan bersemangat untuk bermain.”

Dia menambahkan: “Saya rasa itu adalah keputusan yang cerdas (untuk menarik saya keluar dari lapangan). Saya merasakan sedikit nyeri saraf di tendon lutut, yang sudah saya alami sejak setelah Natal bersama Arsenal selama waktu yang cukup lama.”

Ia melanjutkan, seperti dilansir surat kabar Inggris “Metro”: “Jelas banyak orang tidak akan mengetahuinya, karena semuanya terjadi di balik layar.”

Dia menambahkan: “Itu adalah keputusan yang tepat. Karena dalam 20 menit terakhir, kebanyakan cedera sering terjadi.”

Dia melanjutkan: “Dalam 20 menit terakhir, Anda benar-benar merasakan tubuh Anda menjalani pengalaman ini. Dalam beberapa hari terakhir, saya merasa dalam kondisi yang sangat baik.”

Selain itu, Inggris juga memiliki kekhawatiran mengenai seberapa besar daya tahan dan kesiapan Bukayo Saka, rekan setim Rice di Arsenal.

Menanggapi pertanyaan apakah Saka mampu memberikan dampak di turnamen ini di tengah kekhawatiran mengenai kebugarannya, Rice menambahkan: “Seratus persen, ya.”

Dia melanjutkan: “Dia berlatih dengan sangat baik, dia bermain di pertandingan terakhir dan memberikan kontribusi yang luar biasa,” di mana dia menciptakan gol keempat yang dicetak oleh Marcus Rashford.

Dia menyimpulkan: “Dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya mainkan bersama, dan dia ingin bermain di setiap pertandingan, tetapi di sini dia bertindak cerdas, dan kami juga memiliki Noni yang penampilannya luar biasa.”