Menjelang laga melawan Curaçao... Kiese mengikuti jejak Drogba di Pantai Gading

Pemain asal Pantai Gading, Frank Kessié, gelandang Al-Ahli Saudi, mengikuti jejak Didier Drogba, legenda Pantai Gading, dengan tampil melawan Curaçao di Piala Dunia 2026.

Kessie tampil sebagai starter dalam pertandingan antara Pantai Gading dan Curaçao, hari Kamis ini, pada putaran ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia 2026.

Menurut situs "Stats Foot", pertandingan ini merupakan penampilan ke-105 yang dijalani gelandang Al-Ahli tersebut bersama tim nasional Pantai Gading di berbagai kompetisi, sejak pertama kali bergabung pada 2014.

Dengan demikian, Kessié menyamai rekor yang dipegang oleh legenda Pantai Gading, Didier Drogba, yang juga tampil dalam 105 pertandingan bersama timnas “Gajah”.

Perlu dicatat bahwa Kessié telah mencetak 15 gol bersama timnas Pantai Gading dalam semua pertandingan yang ia ikuti sebelum menghadapi Curaçao, serta menciptakan 9 gol lainnya.