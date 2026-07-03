Menjelang laga melawan Cape Verde... Argentina berupaya mengungguli Jerman dan Spanyol serta mengejar Brasil

Tim nasional Argentina akan menjalani pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Cape Verde, Jumat malam ini menurut waktu Greenwich, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026, dan mereka memiliki kesempatan untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu tim dengan penampilan terbanyak di babak gugur Piala Dunia.

Jika tim “Albirroja” ini lolos, mereka akan menambah catatan partisipasinya menjadi 11 kali di babak 16 besar sepanjang sejarah Piala Dunia, sehingga menempati posisi kedua dalam daftar tim yang paling sering tampil di babak ini, di bawah Brasil yang memimpin dengan 13 kali partisipasi, menurut jaringan “tyc sports” Argentina.

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Timnas Argentina saat ini telah 10 kali lolos ke babak 16 besar, angka yang sama dengan yang dicapai Spanyol setelah lolos dengan mengalahkan Austria (3-0), sementara Jerman juga terhenti di angka 10 kali, setelah tersingkir di babak 32 besar edisi kali ini oleh Paraguay.

Argentina hanya sekali absen dari babak 16 besar, yaitu pada edisi 2002 di Korea Selatan dan Jepang, ketika mereka tersingkir dari turnamen sejak babak penyisihan grup.

Perlu dicatat bahwa sistem babak 16 besar, dalam bentuknya saat ini, belum diterapkan pada edisi-edisi sebelum Piala Dunia 1986.

Pemenang antara Argentina dan Cape Verde akan bertanding melawan pemenang dari pertandingan Mesir dan Australia, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat sore ini.