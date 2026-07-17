Menjelang final Piala Dunia yang terancam... Pertandingan dan acara besar ditunda karena polusi udara

Di tengah kekhawatiran saat ini mengenai dampak asap kebakaran hutan di Kanada terhadap pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, yang dijadwalkan pada Minggu mendatang di Stadion MetLife, New Jersey, terdapat sejumlah contoh sebelumnya di mana pertandingan ditunda atau dibatalkan akibat memburuknya kualitas udara atau penyebaran asap tebal.

Keselamatan para pemain dan penonton menjadi prioritas utama, yang mungkin mendorong panitia penyelenggara untuk mengambil keputusan luar biasa.

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Liga Iran termasuk salah satu kompetisi yang paling terdampak oleh polusi udara, terutama di ibu kota Teheran yang mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat polusi selama musim dingin. Pada Desember 2015, dua pertandingan liga ditunda setelah indeks kualitas udara melampaui batas yang dapat diterima secara global, berdasarkan rekomendasi otoritas lingkungan untuk menghindari aktivitas olahraga.

Pada November 2019, diputuskan untuk menunda pertandingan Persepolis melawan Nasaji, serta pertandingan lain di Teheran, karena alasan yang sama.

Kejadian serupa terulang pada tahun 2024 dan 2025, di mana beberapa pertandingan besar di ibu kota dibatalkan, termasuk pertandingan Persepolis dan Esteghlal, setelah indeks kualitas udara mencapai tingkat yang digambarkan sebagai “tidak sehat” atau “berbahaya”.

Pihak berwenang Iran saat itu juga mengumumkan penutupan sekolah dan penangguhan kegiatan olahraga, demi menjaga kesehatan masyarakat.

Dampak Saat Ini terhadap Liga Sepak Bola Amerika

Asosiasi Sepak Bola Liga Amerika (MLS) memutuskan, Kamis kemarin, untuk menunda pertandingan Chicago Fire melawan Vancouver Whitecaps, yang semula dijadwalkan di Stadion Soldier Field, akibat asap kebakaran hutan yang berasal dari Kanada dan bagian utara negara bagian Minnesota.

Sekitar 40 ribu penonton diperkirakan akan hadir dalam pertandingan tersebut, sebelum akhirnya ditunda hingga 6 Oktober.

Lembaga berita "Associated Press" melaporkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah kualitas udara mencapai tingkat yang tidak sehat, sehingga mendorong asosiasi untuk bertindak demi menjaga keselamatan para pemain dan penonton. Pada hari yang sama, pertandingan antara Forge FC melawan Pacific FC di Liga Utama Kanada juga ditunda karena alasan yang sama.

Liga Wanita Amerika

Pada Juni 2023, pertandingan New Jersey/New York Gotham melawan Orlando Pride di Liga Wanita Amerika (NWSL) ditunda setelah Indeks Kualitas Udara (AQI) mencapai 206, tingkat yang diklasifikasikan sebagai “sangat tidak sehat”.

Asosiasi tersebut memutuskan untuk menunda pertandingan hingga Agustus, sesuai dengan kebijakan internalnya yang mengacu pada tingkat Indeks Kualitas Udara (AQI) untuk mengambil keputusan mengenai penyelenggaraan atau penundaan pertandingan.

Asap dari obor... Dampak yang serupa

Meskipun penyebab dalam kasus-kasus berikut ini adalah asap dari suar yang dinyalakan oleh para pendukung, bukan polusi udara atau kebakaran hutan, dampaknya terhadap jarak pandang dan keselamatan para pemain serupa.

Pada Januari 2025, pertandingan Feyenoord melawan Bayern München dalam ajang Liga Champions dihentikan hanya 72 detik setelah dimulai, akibat asap tebal yang menghalangi pandangan dan membuat para pemain tidak dapat mengikuti pergerakan bola.

Pada bulan yang sama, kick-off pertandingan Real Madrid melawan Brest dari Prancis, dalam kompetisi yang sama, tertunda beberapa menit akibat asap tebal yang berasal dari suar di tribun penonton.

FIFA dan Kemungkinan Penundaan

Meskipun ada kejadian-kejadian sebelumnya tersebut, sejauh ini belum ada indikasi bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sedang mempertimbangkan untuk menunda final Piala Dunia.

Gagasan untuk memindahkan atau menunda pertandingan tampaknya sangat sulit, tidak hanya karena diperkirakan cuaca akan membaik, tetapi juga karena nilai olahraga dan komersial yang sangat besar dari acara tersebut, yang diperkirakan akan memecahkan rekor harga tiket, setelah harga beberapa kursi di pasar sekunder melampaui dua juta dolar.

Dalam hal ini, surat kabar Inggris “The Sun” menyebutkan bahwa tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa “FIFA” sedang mempertimbangkan opsi penundaan tersebut, setidaknya untuk saat ini.