Dalam sepak bola, ada pertarungan yang dimulai bertahun-tahun sebelum peluit kick-off dibunyikan, dan detail-detailnya tetap terpatri dalam ingatan, tak peduli seberapa banyak turnamen berganti atau peran berubah. Di antara kisah-kisah tersebut, menonjol kisah yang mempertemukan Lionel Messi dan Luis de la Fuente untuk pertama kalinya pada tahun 2004, ketika salah satu dari mereka adalah seorang remaja berbakat yang sedang meniti jalan menuju kejayaan, sementara yang lain adalah pelatih tim junior Sevilla. Dua puluh dua tahun kemudian, kedua pria ini kembali berhadapan, namun kali ini di panggung sepak bola terbesar di dunia, yaitu di final Piala Dunia 2026.

Itu terjadi pada 15 Mei 2004, ketika Luis de la Fuente memimpin tim junior Sevilla menghadapi Barcelona dalam leg kedua babak 16 besar Copa del Rey Junior, di Stadion "Ministadi". Saat itu, semua orang membicarakan seorang remaja berusia 16 tahun bernama Lionel Messi, yang mulai menonjol sebagai salah satu talenta terkemuka dari akademi “La Masia”.

Pertandingan itu berakhir dengan penampilan luar biasa dari bintang muda Argentina tersebut, yang mencetak keempat gol Barcelona ke gawang Sevilla, membawa timnya meraih kemenangan, dan membuat de la Fuente tak berdaya mencari cara untuk menghentikannya, dalam salah satu malam pertama yang memperlihatkan kepada dunia seberapa besar bakat yang dimiliki putra kota Rosario itu.

Setelah lebih dari dua dekade, kedua pria ini kembali berhadapan, namun situasinya kini sangat berbeda. Messi kini menjadi salah satu pemain sepak bola terhebat dalam sejarah, sementara De la Fuente memimpin tim nasional Spanyol, dan kali ini mereka bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia dalam pertandingan final yang dijadwalkan pada hari Minggu di New York.

Pelatih tim nasional Spanyol itu mengenang momen tersebut dengan senyuman saat konferensi pers menjelang final, dan berkata: “Saya bertemu Lionel Messi saat melatih tim junior di Sevilla. Saya sudah sering mendengar tentang seorang pemuda bernama Messi. Awalnya kami memberinya pengawalan ketat, tetapi pada menit ke-70, pemain yang bertugas mengawalnya mendapat kartu kuning, jadi saya memutuskan untuk menggantinya. Setelah itu, Messi mencetak empat gol dalam 15 menit. Kali ini kami tidak akan memberinya pengawalan satu lawan satu, meskipun mereka juga akan mengawasi para pemain kami,” katanya sambil bercanda.

Keempat gol itu bukan sekadar penampilan luar biasa dalam satu pertandingan, melainkan kelanjutan dari musim yang menakjubkan yang mulai menggambarkan sosok legenda sepak bola baru. Pada musim 2003-2004, Messi tampil dalam 37 pertandingan resmi bersama tim-tim muda Barcelona (B), Barcelona (A), Barcelona (C), dan Barcelona (B), serta penampilan perdananya dalam pertandingan persahabatan bersama tim utama, di mana ia mencetak 35 gol.

Ia juga menjadi salah satu bintang terkemuka di turnamen Copa del Rey U-20, di mana ia tidak hanya mencetak empat gol ke gawang Sevilla, tetapi juga mencetak dua gol ke gawang Osasuna pada leg pertama semifinal, meskipun Barcelona tersingkir dari turnamen tersebut dan gagal mencapai final, menurut laporan surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”.

Musim itu menjadi titik awal yang sesungguhnya dalam karier Messi, karena tidak lama kemudian ia menerima panggilan pertamanya untuk membela timnas Argentina U-20, di mana ia tampil dalam dua pertandingan dan mencetak tiga gol, menandai dimulainya perjalanan yang akan membawanya ke puncak sepak bola dunia.

Kini, dua puluh dua tahun setelah pertemuan pertama itu, jalan Messi dan De La Fuente kembali bersilangan. Keduanya kini bukan lagi pemain remaja yang memimpikan kejayaan, maupun pelatih di akademi pemuda. Messi, yang telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola, berambisi meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam kariernya, sementara De la Fuente berupaya memimpin Spanyol menuju gelar dunia keduanya.

Pertanyaan yang jawabannya akan terungkap di final Piala Dunia tetap ada: Apakah pelatih “La Roja” berhasil membalas dendam atas kenangan kekalahan 4-0 yang masih membekas di ingatannya, ataukah Messi akan menulis bab baru dari kisah yang dimulai dua puluh dua tahun lalu?