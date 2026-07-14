Menjelang bentrokan dengan Prancis... Pedri menjadi sorotan publik di Spanyol

Kalangan olahraga Spanyol dihebohkan oleh perdebatan luas yang berubah menjadi semacam isu publik akibat keputusan menempatkan bintang gelandang Pedri di bangku cadangan dalam pertandingan melawan Belgia, di tengah desakan agar ia diturunkan sebagai starter dalam laga berikutnya melawan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026.

Jorge Valdano, tokoh terkemuka di dunia sepak bola, angkat bicara untuk membela bintang La Roja tersebut dan menuntut agar ia dimasukkan ke dalam susunan pemain inti saat menghadapi Prancis. Sementara itu, Juan Laporta, presiden Barcelona, segera setelah tiba di Dallas, menyatakan: “Saya yakin keputusan ini berkaitan dengan kebijakan pembagian beban fisik,” sementara itu, Juan Carlos Valerón dari La Coruña menyebut Pedri sebagai pemain yang “sangat penting”.

Menurut surat kabar Spanyol “AS”, angka-angka membuktikan bahwa Pedri tampil luar biasa selama fase grup, meskipun kondisinya belum 100% siap secara fisik.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa Pedri adalah gelandang yang paling banyak merebut bola di wilayah lawan, serta yang paling sering memberikan umpan terobosan cerdas di sepertiga akhir lapangan, Terlepas dari pertimbangan Luis de la Fuente untuk menurunkan Yuri Tielemans yang kemudian mengalami cedera, pelatih timnas Spanyol itu lebih memilih memperkuat lini tengah dengan memasukkan Fabián Ruiz, seorang pemain luar biasa yang sangat berharga dan berpengalaman luas, serta dianggap sebagai jimat favorit sang pelatih.

Ruiz berhasil menampilkan performa luar biasa selama setengah jam penampilannya di pertandingan sebelumnya, yang menempatkan sang pelatih dalam situasi yang menuntut banyak kesabaran dan ketenangan.

Luis de la Fuente harus mengandalkan prinsip “ketenangan” yang selalu ia gambarkan dengan kata-kata "Ketenangan adalah kekuatan" untuk mengambil keputusan yang tepat dan akurat, karena mengembalikan Pedri ke susunan pemain inti akan mengharuskan Fabian Ruiz duduk di bangku cadangan, atau mencoret Alex Baena dan memindahkan Dani Olmo ke sayap, sebuah skenario yang sama sekali tidak mudah mengingat performa luar biasa yang ditunjukkan Olmo di posisi tersebut.

Para penggemar Spanyol masih mengingat penampilan luar biasa yang ditunjukkan Pedri saat melawan Prancis di Stuttgart tahun lalu pada semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa, yang diakhiri dengan gol bersejarah yang menakjubkan setelah ia menembus pertahanan lawan dengan sentuhan tumit, sebelum melepaskan tendangan kaki kiri ke gawang kiper Mike Maignan.

Adegan tersebut mencerminkan keajaiban sepak bola yang dibutuhkan timnas Spanyol dari Pedri, pemain yang tak tergantikan dalam skuad, dan di mana pengaruhnya diharapkan terlepas dari kapan ia diturunkan dalam pertandingan. Kehadirannya tetap krusial jika Spanyol ingin melaju ke final yang dijadwalkan pada 19 Juli di New York.