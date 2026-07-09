Mengungguli para legenda dunia keamanan... Fozinia, Raja Media Sosial

Piala Dunia dianggap sebagai peristiwa bersejarah yang mampu mengubah hidup seseorang dalam sekejap, dan hal itulah yang terjadi pada Josimar José Ivorra Díaz, yang dikenal sebagai Fozinha, kiper tim nasional Kap Verde. Ia berubah dari seorang pemain yang tidak dikenal menjadi legenda dunia.

Kiper Cape Verde ini tampil gemilang sepanjang perjalanan timnas negaranya di Piala Dunia, dan berkontribusi dalam membawa timnya melaju ke babak 32 besar pada partisipasi perdananya, sebelum akhirnya kalah tipis dari Argentina (3-2) setelah pertandingan berlanjut hingga dua babak tambahan.

Penampilan gemilang ini telah mengubah hidupnya secara drastis. Kini, ia dibanjiri tawaran kontrak profesional dari dunia sepak bola dan telah menjadi ikon global dengan jutaan pengikut di media sosial, menurut surat kabar Spanyol “AS”.

Secara pribadi, telah dipastikan bahwa Vignina kini menjadi kiper dengan jumlah pengikut terbanyak di Instagram, dengan jumlah pengikutnya saat ini mencapai 28,3 juta, mengungguli legenda-legenda kiper seperti kiper Belgia Thibaut Courtois (18,1 juta), kiper Jerman Manuel Neuer (15 juta), dan kiper Spanyol Iker Casillas, pemenang Piala Dunia 2010 (20,4 juta).

Namun, prestasinya tidak hanya sebatas itu; pemain sepak bola sekelas Pedri (22,9 juta) atau Harry Kane (19,1 juta) pun tidak memiliki jumlah pengikut sebanyak itu di media sosial, dan setiap postingan yang diunggah Fozinha, seperti postingan perpisahan Piala Dunia, menyebar dengan sangat luas.

Karier sepak bola Fozinha mungkin akan dimulai kembali, terutama karena selama partisipasinya di turnamen tersebut, ia menjadi pemain bebas transfer setelah kontraknya dengan klub Chaves dari Portugal berakhir.

Kini, klub-klub dari seluruh dunia mengincarnya, mengingat ia akan pindah secara gratis. Di antara klub yang tertarik padanya adalah Inter Miami, yang diperkuat oleh Lionel Messi. Oleh karena itu, kehidupan Fozinia yang berusia 40 tahun ini tidak lagi sama seperti dua bulan lalu; kini ia menjadi bintang utama di media sosial.







