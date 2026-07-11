Mengikuti jejak Osimhen... Bayangan Ravinia membangkitkan impian Al-Hilal

Nama pemain sayap asal Brasil, Raphinha, yang saat ini membela Barcelona, masih menjadi impian klub Al-Hilal, dengan harapan dapat berhasil merekrutnya pada bursa transfer musim panas mendatang.

Laporan media sebelumnya mengungkap keinginan Al-Hilal untuk merekrut Raphinha pada bursa transfer musim panas mendatang, di mana klub tersebut menempatkannya di urutan teratas daftar prioritasnya guna memperkuat skuadnya pada musim depan.

Meskipun Raphinha ingin tetap bersama Barcelona, surat kabar “Mundo Deportivo” melaporkan bahwa Al-Hilal tetap berpegang pada impian untuk merekrut bintang Brasil tersebut, dan akan terus berupaya mewujudkan kesepakatan tersebut hingga kesempatan terakhir.

Al-Hilal telah melakukan hal serupa pada musim panas lalu, saat mencoba merekrut penyerang Nigeria Victor Osimhen dari Napoli, baik sebelum maupun sesudah Piala Dunia Antarklub 2025, sebelum akhirnya Osimhen memutuskan pindah ke Galatasaray.

"Al-Zaeem" mengalokasikan anggaran besar untuk mewujudkan impiannya merekrut Raphinha kali ini, dengan menawarkan Barcelona 80 juta euro sebagai kompensasi atas pelepasannya, sementara sang pemain akan menerima gaji empat kali lipat dari yang diterimanya di klub Catalan tersebut.

Pemain berusia 29 tahun ini dianggap sebagai salah satu pemain kunci yang diandalkan oleh pelatih asal Jerman, Hans Flick, yang saat ini memimpin Barcelona, sehingga gagasan kepergiannya menjadi sangat sulit.

Perlu dicatat bahwa kontrak Rafeinha dengan Barcelona akan berakhir setelah dua musim lagi, sehingga klub Catalan tersebutlah yang memiliki keputusan akhir dalam menyetujui kepergiannya.