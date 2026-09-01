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Guler RudigerGetty Images

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Mengikuti jejak Messi: Bintang Real Madrid mengumumkan pensiun dari timnas

Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
LaLiga
Germany vs Paraguay
Germany
Paraguay
World Cup
A. Ruediger
L. Messi
Spanyol
Jerman
Paraguay
AS
Argentina

Kurang dari 24 jam setelah Lionel Messi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional bersama timnas Argentina, salah satu bintang paling menonjol Real Madrid mengumumkan mengakhiri perjalanannya bersama timnas negaranya, sembari menegaskan bahwa sudah tiba saatnya membuka jalan bagi generasi baru.

Bek Real Madrid asal Jerman, Antonio Rudiger, melalui akun resminya di "Instagram", mengungkapkan keputusan pensiunnya dari sepak bola internasional, setelah perjalanan yang membentang lebih dari 10 tahun mengenakan seragam timnas Jerman.

Rudiger mengatakan dalam pernyataannya: "Setelah melalui masa perenungan, saya merasa sudah tiba saatnya untuk mengakhiri perjalanan saya bersama timnas dan memberi ruang bagi generasi baru".

Ia menambahkan: "Ketika saya mengenakan seragam timnas Jerman untuk pertama kalinya pada tahun 2014, bahkan dalam mimpi pun saya tak pernah membayangkan akan menjalani 86 pertandingan internasional".

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Bek Real Madrid itu mengakui bahwa timnas tidak meraih gelar besar pada turnamen-turnamen terakhir, tetapi ia menekankan bahwa tahun-tahun tersebut akan tetap menjadi salah satu babak terpenting dalam perjalanannya, seraya mengatakan: "Meski tanpa gelar besar dan kami mengalami beberapa kekalahan yang menyakitkan, periode ini akan tetap menjadi babak istimewa yang akan menyertai saya sepanjang hidup".

Rudiger menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekannya di timnas, serta jajaran teknis dan manajerial yang pernah bekerja bersamanya, dan secara khusus menyebut Joachim Löw, Hansi Flick, dan Julian Nagelsmann, di samping pelatihnya di timnas kelompok umur Horst Hrubesch. Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada para suporter, memuji dukungan mereka, terutama atmosfer yang mengiringi Piala Eropa 2024 di tanah Jerman.

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Bagi saya, kini dimulai sebuah babak baru, di mana saya akan berfokus sepenuhnya pada perjalanan saya bersama Real Madrid. Terima kasih atas perjalanan bersama ini".

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