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Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Mengikuti jejak legenda Chelsea: Rice mencatat angka bersejarah

Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Brighton & Hove Albion
Arsenal
Premier League
D. Rice
F. Lampard
G. Barry
Inggris

Seabad ketiga!

Bintang Arsenal, Declan Rice, mencatat pencapaian individu bersejarah dalam kariernya di Liga Primer Inggris, di mana ia terus mengukuhkan kehadirannya di antara para pemain terbaik di kompetisi tersebut.

Rice memulai laga Arsenal melawan Brighton pada Sabtu malam ini seperti biasa dalam susunan pemain inti yang dipilih oleh sang pelatih Mikel Arteta, hal yang membuatnya meraih sebuah rekor yang tak akan terlupakan.

Menurut jaringan Opta, "Rice hari ini menjalani laga ke-300 sebagai pemain inti di Liga Primer Inggris, sehingga pada usia 27 tahun 249 hari ia menjadi pemain termuda ketiga yang mencapai angka ini dalam sejarah Liga Primer."



Rice didahului dalam pencapaian ini oleh Gareth Barry yang mencapai 300 penampilan sebagai pemain inti pada usia 26 tahun 323 hari, disusul legenda Chelsea Frank Lampard yang meraih angka yang sama pada usia 27 tahun 209 hari.

Arsenal (12 poin) bertemu tim Brighton (7 poin) dalam pekan kelima Liga Primer 2027-2026.

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