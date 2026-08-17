Menghidupkan kembali treble bersejarah: Mengapa Rodri memilih Barcelona?

Bintang Manchester City asal Spanyol, Rodri, lebih memilih pindah ke Barcelona ketimbang Real Madrid, dan kesepakatan itu tengah menuju penyelesaian resmi dalam beberapa hari mendatang.

Sejumlah laporan media pada Minggu kemarin mengisyaratkan bahwa Barcelona dan Manchester City telah mencapai kesepakatan penuh terkait kepindahan Rodri ke tim Catalan tersebut.

Situs resmi "Ballon d'Or" dalam laporan yang dirilis hari Senin ini mengungkap alasan Rodri lebih memilih Barcelona, di mana disebutkan bahwa mengenakan seragam Barcelona dianggap sebagai peluang ideal untuk menampilkan gaya bermainnya secara utuh.

Ditambahkan pula bahwa ia akan dianggap sebagai penerus Sergio Busquets di posisi tersebut, karena keduanya memiliki kesamaan dalam kemampuan berperan sebagai jangkar pertahanan, membaca jalannya pertandingan sejak umpan pertama, dan mengatur aliran bola di bawah tekanan.

Lebih dari satu dekade lalu, trio Sergio Busquets, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta mendefinisikan ulang sepak bola Eropa dengan penguasaan mutlak mereka atas ball possession dan tempo.

Kini, di bawah kepemimpinan pelatih asal Jerman Hansi Flick, Barcelona berupaya membangun dinamika serupa dengan trio lini tengah baru yang terdiri dari Rodri, Pedri, dan Dani Olmo.

Tak diragukan lagi, trio lini tengah baru ini memiliki kemiripan dari segi permainan dan fisik dengan trio Busquets-Xavi-Iniesta dari era keemasan Barcelona.

Dalam pengertian ini, komposisi Rodri-Pedri-Olmo menggabungkan kualitas-kualitas mendasar yang dituntut oleh sepak bola modern.

Rodri menghadirkan disiplin taktis, kehadiran fisik, dan kendali atas tempo pertandingan dari belakang; Pedri menambahkan kecerdasan mengolah ruang dan umpan-umpan halus, sementara Dani Olmo menjamin pergerakan vertikal di antara lini.

Ini adalah kemitraan yang telah membuktikan keefektifannya dengan membawa timnas Spanyol meraih gelar Piala Dunia, persis seperti yang dilakukan Xavi, Iniesta, dan Busquets pada tahun 2010.

Selain itu, sistem Flick memiliki pilihan-pilihan kelas atas berkat mengalirnya pemain-pemain muda seperti Gavi, Fermin Lopez, dan Marc Casado.

Situs tersebut mengisyaratkan bahwa Rodri memilih Barcelona karena model taktis klub itu secara alami sesuai dengan pemahamannya tentang permainan.

Setelah mencapai puncak permainan baik secara individu maupun sebagai bagian dari tim, gelandang itu kembali ke Liga Spanyol untuk memimpin tim yang telah mengilhami perkembangan kariernya.

Dengan kedatangannya, tim Blaugrana di bawah asuhan Flick kembali memiliki lini tengah yang lengkap dengan tujuan memulai era baru kesuksesan.