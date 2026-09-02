Lionel Scaloni, pelatih kepala timnas Argentina, telah memutuskan identitas pemain yang akan menggantikan Lionel Messi dalam mengenakan nomor punggung 10 yang bersejarah.

Messi mengumumkan pensiun dari tim nasional pekan ini pada usia 39 tahun, sehingga muncul pertanyaan terpenting mengenai identitas pemain yang akan mengenakan nomor 10, mengingat sulitnya menyimpan nomor tersebut dalam pertandingan resmi sesuai dengan peraturan FIFA.

Tentu saja, Messi menggantikan legenda sepak bola lainnya sekaligus pahlawan nasional negaranya, mendiang Diego Maradona, yang juga mengenakan nomor 10 yang prestisius untuk timnas negaranya.

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Menurut jaringan ESPN, pelatih Lionel Scaloni sudah mengetahui bintang yang akan mengenakan kaus legendaris tersebut.

Jaringan tersebut mengatakan: "Jika Scaloni memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Argentina, sesuatu yang diperkirakan akan dinegosiasikan dalam beberapa bulan mendatang, maka nomor punggung 10 akan berpindah ke Nico Paz. Keputusan ini secara internal telah diambil dan ditanggapi dengan serius."

Paz baru berusia 21 tahun, tetapi ia sudah memiliki 11 penampilan internasional bersama timnas negaranya, dan telah menonjol sebagai salah satu talenta muda paling menarik di Eropa.

Saat ini ia bermain di bawah asuhan Cesc Fabregas bersama klub Como di Italia.

Ia sebenarnya lahir di Spanyol, dan Real Madrid merekrutnya dari Tenerife saat ia masih remaja lalu memasukkannya ke akademi mereka.

Real Madrid memiliki klausul beli kembali dengan Paz, dan diyakini mereka akan merekrutnya kembali musim panas ini, tetapi pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan dengan Como.

Pihak Italia mempertahankan gelandang serang tersebut dengan biaya senilai 50 juta pound sterling.

Kesepakatan yang direstrukturisasi tersebut menghapus klausul beli kembali/jual sebelumnya, dan menyertakan opsi beli kembali baru senilai 68,6 juta pound sterling bagi Real Madrid yang berlaku hingga tahun 2027.

Perlu diketahui bahwa ini adalah kali kedua Messi mengumumkan pensiun dari tim nasional, setelah tahun 2016.

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Setelah kalah dalam dua final beruntun di turnamen Copa America sebelum dan sesudah final Piala Dunia 2014, Messi memutuskan untuk mundur dari tugas internasional sebelum menarik kembali keputusannya, yang kemudian diikuti oleh satu dekade dominasi.

Ia mengakhiri karier internasionalnya dengan torehan 125 gol dalam 207 penampilan internasional, ditambah keberhasilannya meraih Piala Dunia dan dua gelar Copa America.