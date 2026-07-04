Sementara Prancis berupaya mengamankan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026, kapten “Les Bleus” Kylian Mbappé mencatatkan tonggak sejarah baru yang memperkuat posisinya di antara para pemain terkemuka yang pernah membela timnas Prancis sepanjang sejarah.

Menurut data Opta, “Mbappé tampil pada Minggu pagi melawan Paraguay di babak 16 besar, yang merupakan pertandingan internasional ke-103-nya bersama timnas Prancis.”

Jaringan tersebut menegaskan bahwa angka ini menempatkan Mbappé sejajar dengan manajer teknisnya saat ini, Didier Deschamps, di mana keduanya berbagi posisi kesembilan dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak untuk Prancis.

Selain itu, bintang Real Madrid ini juga memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain dengan penampilan terbanyak bersama Prancis dalam sejarah partisipasi negara tersebut di Piala Dunia.

Menurut data “Stats Foot”, Mbappé menempati peringkat kedua dalam daftar pemain Prancis dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia dengan 19 pertandingan, sejajar dengan Antoine Griezmann, sementara daftar ini dipimpin oleh kiper yang sudah pensiun, Hugo Lloris, yang memegang rekor dengan 20 pertandingan.

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Mbappé dan rekan-rekannya bertekad menghindari kejutan saat menghadapi Paraguay yang telah menyingkirkan Jerman di babak 32 besar, guna melanjutkan perjalanannya menuju pencapaian rekor-rekor baru, menyamai rekor Lloris, serta bersaing dengan Lionel Messi untuk memperebutkan gelar top skor edisi ini dan gelar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia secara umum.

Kemarin, Messi memimpin Argentina lolos dari jebakan Cape Verde, di mana ia mencetak satu gol dalam kemenangan 3-2, sehingga menambah koleksi golnya di edisi ini menjadi 7 gol, dan total 20 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia.

Mbappé menempati posisi kedua di kedua daftar tersebut di belakang Messi, di mana ia telah mencetak — sebelum pertandingan melawan Paraguay — 6 gol di Piala Dunia 2026, sementara total golnya mencapai 18 gol dalam perburuan gelar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini.

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