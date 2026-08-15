Upaya Barcelona untuk merekrut Rodri memasuki fase paling menentukan sejauh ini, setelah klub mengajukan tawaran ketiga yang nilainya melebihi 76 juta dolar, di tengah prediksi kalangan Catalunya bahwa nilai tersebut cukup untuk meyakinkan Manchester City menyetujui kepergian gelandang asal Spanyol itu.

City sebelumnya meminta sekitar 92,5 juta euro pada awal negosiasi, tetapi Barcelona meyakini bahwa jurang antara kedua pihak kini dapat dipersempit, dan bahwa tawaran ketiga bisa jadi cukup untuk merampungkan transfer, meski klub menegaskan perlunya bersabar dalam jam-jam yang menentukan, menurut surat kabar Spanyol "AS".

Baca Juga

Bek dengan jiwa sayap: Real Madrid rekrut permata Rayo Vallecano

Barcelona raup puluhan juta dari bursa transfer, dan menyimpannya untuk tiga target

Orang-orang dekat Barca selama beberapa hari terakhir berupaya meredakan suasana, dengan menegaskan bahwa transfer ini pada akhirnya akan tuntas, tetapi klub terpaksa menaikkan tawaran mereka lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Barcelona mengawali dengan tawaran sebesar 57 juta dolar, sebelum menaikkannya sekitar 25% menjadi 76 juta dolar, lalu kini mengajukan tawaran ketiga yang nilainya melampaui angka tersebut, dengan menganggapnya sebagai tawaran final.

Sang juara bertahan La Liga bersiap memberikan Rodri, yang lahir di Madrid, kontrak berdurasi 4 tahun, di tengah keinginan pemain itu untuk menjalani pengalaman baru. Rodri sebelumnya telah terbang ke Manchester pada Kamis malam lalu, sebelum tiba di markas latihan timnya pada Jumat pagi kemarin, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pelatih baru City, Enzo Maresca, mengatakan: "Saya memeluknya dengan hangat," tetapi ia pada saat yang sama mengakui bahwa dirinya tidak dapat menjamin bertahannya pemain asal Spanyol itu di dalam Stadion Etihad.

Saat ini, optimisme menyelimuti internal Barcelona bahwa transfer tersebut kini lebih dekat dari sebelumnya.