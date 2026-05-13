Mengapa Piala Dunia FIFA Diadakan Setiap Empat Tahun Sekali?

Piala Dunia FIFA akan kembali digelar pada tahun 2026 setelah jeda empat tahun seperti biasa, dengan 48 tim bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk berlaga di edisi ke-23 turnamen bergengsi ini.

Argentina akan bertanding sebagai juara bertahan setelah mengangkat trofi terkenal tersebut pada edisi terakhir di Qatar pada tahun 2022. Kemenangan tersebut merupakan kali ketiga Argentina dinobatkan sebagai juara dunia.

Mengapa Piala Dunia diadakan setiap empat tahun?

Ada beberapa alasan mengapa Piala Dunia diadakan setiap empat tahun, tidak terkecuali banyaknya pertandingan kualifikasi yang harus dimainkan di seluruh dunia untuk menentukan finalis. Tim-tim bermain di turnamen kualifikasi regional untuk mengamankan tempat mereka di putaran final dan proses ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.

Kompetisi ini juga merupakan salah satu turnamen olahraga terbesar di dunia, yang berarti diperlukan perencanaan yang luar biasa dan infrastruktur harus disiapkan agar pertandingan dapat berlangsung. Piala Dunia 2026 akan menampilkan 104 pertandingan yang dimainkan selama 39 hari di tiga negara dan 16 stadion berbeda.

Pada Piala Dunia 2022, tujuh stadion baru dibangun dalam 12 tahun antara pengumuman Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 dan penyelenggaraan turnamen tersebut. Stadion Internasional Khalifa juga direnovasi.

Siklus empat tahun ini berarti bahwa Piala Dunia FIFA mengikuti pola yang sama dengan Olimpiade. Untuk menghindari benturan antara kedua acara olahraga global tersebut, Piala Dunia pertama diselenggarakan di antara dua Olimpiade pada tahun 1930. Praktik ini berlanjut hingga saat ini.

Padatnya jadwal pertandingan dan kesejahteraan pemain juga perlu dipertimbangkan dalam menyusun jadwal turnamen-turnamen besar. Para bintang papan atas sudah dihadapkan pada jadwal yang padat akibat kompetisi liga dan piala, serta turnamen-turnamen Eropa, dan dalam beberapa kasus, Piala Dunia Antarklub.

Tim-tim nasional juga berlaga di turnamen kontinental, termasuk Euro, Piala Afrika, dan Copa America. Kompetisi-kompetisi ini digelar di sela-sela Piala Dunia.

Apakah Piala Dunia bisa diadakan lebih sering?

Badan pengatur sepak bola dunia FIFA sebelumnya telah meluncurkan studi kelayakan mengenai kemungkinan menyelenggarakan Piala Dunia setiap dua tahun sekali, bukan empat tahun sekali. Usulan tersebut berasal dari federasi sepak bola Arab Saudi, dengan presiden FIFA Gianni Infantino menyebutnya sebagai "usulan yang jelas dan terperinci."

“FIFA tidak mengusulkan Piala Dunia dua tahunan,” kata Infantino di Doha saat pengundian Piala Dunia 2022. “Mari kita jelaskan prosesnya di sini—kongres FIFA terakhir meminta administrasi FIFA… untuk memulai studi kelayakan mengenai penyelenggaraan Piala Dunia setiap dua tahun. Administrasi FIFA di bawah kepemimpinan Arsene Wenger melakukan hal tersebut. FIFA tidak mengusulkan apa pun, tetapi menyimpulkan bahwa hal itu layak, bahwa hal itu akan memiliki konsekuensi dan dampak. Kami menemukan bahwa hal itu layak dan bahkan positif bagi sebagian besar dunia, tetapi tentu saja ada penolakan yang besar terhadapnya, dan di situlah diskusi harus dimulai.”

Studi kelayakan menunjukkan bahwa negara-negara anggota akan memperoleh tambahan $19 juta (£14,5 juta) dari Piala Dunia dua tahunan, tetapi gagasan tersebut ditentang oleh badan pengatur sepak bola Eropa, UEFA, serta badan pengatur Amerika Selatan, CONMEBOL.

Mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, juga telah menyuarakan penolakannya terhadap langkah tersebut.

“Lebih banyak pertandingan? Itu berarti setiap tahun ada turnamen? Tidak mungkin, itu tidak benar. Di mana musim pra-musim yang baik dan sangat penting, di mana sama sekali tidak ada turnamen? Semua orang yang berlatih untuk kompetisi besar membutuhkan persiapan,” katanya kepada Guardian. “Jika Anda pergi ke Olimpiade, Anda pergi ke pegunungan tinggi karena berbagai alasan, berlatih di sana – dan sangat keras – dan kemudian mereka siap untuk saat kompetisi dimulai. Namun, para pesepakbola hanya bermain sepanjang tahun, kemudian libur tiga minggu, lalu persiapan pramusim selama dua minggu, dan kemudian bermain lagi. Itulah sepak bola. Bagaimana Anda bisa meningkatkan permainan ini jika Anda hanya bermain sepanjang waktu? Anda tidak bisa.”

Bagaimana dengan Piala Dunia Antarklub?

Piala Dunia bukanlah satu-satunya kompetisi yang memicu banyak perdebatan. Ada seruan untuk mempertimbangkan penyelenggaraan Piala Dunia Klub setiap dua tahun mulai 2029.

Piala Dunia Antarklub diperluas menjadi turnamen 32 tim pada musim panas 2025 dan FIFA akan mempertimbangkan untuk menyelenggarakannya setiap dua tahun setelah mendapat tekanan dari klub-klub untuk menjadikannya acara dua tahunan, menurut Guardian.

Namun, langkah tersebut akan menambah tekanan pada jadwal yang sudah padat dan berpotensi memicu reaksi negatif dari klub-klub yang tidak puas dengan situasi tersebut.

Kepala Eksekutif Liga Premier, Richard Masters, telah mengungkapkan kekhawatirannya mengenai rencana tersebut.

“FIFA didirikan untuk mengatur sepak bola global dan mengelola sepak bola internasional, dan Piala Dunia Antarklub merupakan langkah ke arah sepak bola klub,” katanya. “Liga-liga dan para pemain sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan mengenai waktu dan jadwal kompetisi ini, dan saya rasa, apa pun bentuknya di masa depan, kami memang perlu dilibatkan dalam hal itu. Jelas, hal ini berdampak pada penjadwalan musim Liga Premier, itu sudah pasti. Kami meminta tempat di meja perundingan, diskusi yang layak untuk liga-liga.”

Apakah Piala Dunia selalu diadakan setiap empat tahun?

Piala Dunia pertama berlangsung pada tahun 1930 di Uruguay, diikuti oleh Italia 1934 dan Prancis 1938. Namun, kemudian ada jeda selama 12 tahun karena Perang Dunia II yang berarti edisi berikutnya baru berlangsung pada tahun 1950 di Brasil.

Sejak saat itu, kompetisi ini terus berlangsung setiap empat tahun, dengan satu-satunya perubahan besar terjadi pada tahun 2022.

Turnamen di Qatar dipindahkan dari musim panas ke musim dingin – berlangsung pada November-Desember – untuk pertama kalinya karena kekhawatiran akan suhu tinggi di Qatar.

Memindahkan turnamen ke musim dingin merupakan langkah besar dan menuai banyak kritik karena untuk pertama kalinya turnamen ini diselenggarakan di tengah musim liga domestik Eropa, sehingga memaksa kompetisi-kompetisi tersebut untuk dihentikan sementara selama Piala Dunia berlangsung.