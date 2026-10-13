Mengapa Paris Saint-Germain mengabaikan transfer Ayoub Bouaddi?

Paris Saint-Germain tidak bergerak untuk menuntaskan transfer Ayyoub Bouaddi selama bursa transfer musim panas, meski banyak klub Eropa menaruh minat kepada gelandang asal Maroko tersebut, yang akhirnya pindah ke Manchester City.

Menurut surat kabar Prancis "L'Equipe", klub ibu kota Prancis itu tidak ingin melanjutkan upaya untuk merekrut Bouaddi, meski namanya dikaitkan dengan tim tersebut dalam beberapa waktu terakhir, mengingat keyakinan manajemen bahwa mereka memiliki cukup opsi di lini tengah dan tidak membutuhkan penguatan di posisi tersebut pada musim panas 2026.

Pada bursa transfer musim panas 2026, Paris Saint-Germain memutuskan memperkuat skuat dengan mendatangkan lima pemain baru, yaitu Alessandro Longoni, Lucas Deny, Magnes Akliouche, Mika Godts, dan Ferran Torres.

Meski demikian, klub memilih untuk tidak merekrut pemain baru di lini tengah, meski beberapa nama dikaitkan dengan tim ibu kota Prancis itu, di antaranya Ayyoub Bouaddi.

Lini tengah yang sudah lengkap

Bouaddi menjalani musim yang istimewa bersama Lille pada musim 2025-2026, serta tampil dengan level yang baik bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026, sehingga menarik perhatian banyak klub Eropa.

Meski karakteristik pemain Maroko berusia 19 tahun itu tampak cocok dengan gaya bermain pelatih Luis Enrique, pemain internasional Maroko tersebut sebenarnya tidak pernah dekat untuk bergabung dengan klub Paris, meski rumor sempat mengaitkannya secara kuat dengan tim itu pada beberapa periode, menurut laporan surat kabar Prancis tersebut.

Sejak musim semi tahun lalu, Luis Campos dan Luis Enrique telah memiliki gambaran yang jelas mengenai posisi-posisi yang perlu diperkuat Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas 2026.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa lini tengah, di mana pelatih Paris memiliki beberapa opsi, antara lain Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu, dan Dro Fernandez, sama sekali tidak dipandang sebagai posisi yang kekurangan, baik dari segi jumlah maupun kualitas teknis.

Selain trio utama yang terdiri dari Joao Neves, Fabian Ruiz, dan Vitinha, usia muda Warren Zaire-Emery dan Senny Mayulu membuat manajemen klub tidak langsung berpikir untuk merekrut pemain baru.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa para pejabat Paris Saint-Germain berniat mengembangkan potensi kedua pemain muda itu dalam jangka pendek dan menengah.

Selain itu, pengalihan Lucas Beraldo ke posisi gelandang bertahan, ditambah kemampuan Desire Doue dan Magnes Akliouche untuk bermain di lebih dari satu posisi, serta promosi Quentin Ndjantou, memberikan banyak pilihan bagi pelatih Paris di area tengah lapangan.

Surat kabar itu menambahkan bahwa opsi-opsi tersebut sudah dianggap cukup dari sudut pandang para pejabat klub, dan hal itu segera disampaikan kepada orang-orang dekat Bouaddi.

Apakah minat Paris akan bangkit lagi?

Kemungkinan Paris Saint-Germain bergerak untuk merekrut Bouaddi setahun kemudian bukanlah hal yang tertutup, karena manajemen klub berniat memantau perkembangan level pemain Lille itu pada periode mendatang.

Namun tawaran besar yang diajukan Manchester City untuk mendapatkan pemain tersebut, yang mencapai 100 juta euro termasuk bonus, mengakhiri penantian soal masa depannya.

Terkait sejauh mana Bouaddi bisa diyakinkan oleh proyek olahraga Paris Saint-Germain, surat kabar Prancis itu menyebutkan bahwa orang-orang dekat pemain tersebut menghindari membahas kemungkinan itu, dan hanya menegaskan bahwa proyek Manchester City sudah lama menjadi pilihan yang diutamakan.



