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Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
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Mengapa Lamine Yamal dicoret dari daftar final penghargaan Golden Boy 2026?

L. Yamal
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Bukan karena penampilannya

Persaingan untuk memperebutkan penghargaan pemain muda terbaik Eropa "Golden Boy" tahun 2026 memanas, setelah pada hari Senin ini diumumkan daftar final yang mencakup 25 pemain di bawah usia 21 tahun, dari 50 talenta yang sebelumnya hadir dalam daftar awal, di tengah absennya secara mengejutkan bintang Barcelona, Lamine Yamal.

Penghargaan yang diluncurkan oleh surat kabar Italia "Tuttosport" pada tahun 2003 ini diberikan kepada pemain terbaik di bawah usia 21 tahun yang bermain di kompetisi-kompetisi Eropa, dan menjadi salah satu penghargaan individu paling menonjol yang mengikuti kebangkitan talenta-talenta muda di benua tersebut.

Daftar final mencakup: "Charalampos Kostoulas (Yunani, Brighton), Rodrigo Mora (Portugal, Roma), Joane Gadou (Prancis, Borussia Dortmund), Xavi Espart (Spanyol, Barcelona), Franco Mastantuono (Argentina, Fiorentina), Finn Jeltsch (Jerman, Stuttgart), Kerim Alajbegovic (Bosnia dan Herzegovina, Juventus)".

"Said El Mala (Jerman, Köln), Marc Bernal (Spanyol, Barcelona), Jon Martin (Spanyol, Real Sociedad), Konstantinos Karetsas (Yunani, Borussia Dortmund), Endrick (Brasil, Real Madrid), Gianluca Prestianni (Argentina, Benfica), Estevao (Brasil, Chelsea), Junior Kroupi (Prancis, Bournemouth), Lennart Karl (Jerman, Bayern Munich)".

"Myles Lewis-Skelly (Inggris, Arsenal), Jorrel Hato (Belanda, Chelsea), Victor Froholdt (Denmark, Porto), Rayan (Brasil, Bournemouth), Luka Vuskovic (Kroasia, Brighton), Ayoub Bouaddi (Maroko, Manchester City), Jan Diomande (Pantai Gading, Real Madrid), Pau Cubarsi (Spanyol, Barcelona), dan Warren Zaire-Emery (Prancis, Paris Saint-Germain)".



Mengapa Lamine Yamal Absen?

Adapun kejutan terbesar terletak pada absennya Lamine Yamal dari daftar 25 kandidat, meskipun ia menyandang status sebagai salah satu talenta paling menonjol dalam sepak bola dunia.

Tersingkirnya bintang Barcelona ini disebabkan oleh regulasi penghargaan "Golden Boy", yang melarang seorang pemain memenangkannya lebih dari sekali, setelah Yamal dinobatkan sebagai peraih penghargaan tersebut pada tahun 2024.

Dengan demikian, Yamal otomatis berada di luar perburuan 2026, meskipun ia tetap bersaing kuat untuk menduduki puncak panggung talenta muda dunia.


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