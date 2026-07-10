Mengapa FIFA melarang wasit asal Inggris memimpin pertandingan Argentina?

Laporan media mengungkapkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melarang dua wasit asal Inggris, Michael Oliver dan Anthony Taylor, untuk memimpin pertandingan apa pun yang melibatkan tim nasional Argentina di Piala Dunia 2026. Keputusan ini didasari bukan hanya oleh pertimbangan teknis, melainkan juga alasan politik yang berkaitan dengan Perang Kepulauan Falkland pada tahun 1982.

Situs khusus "The Athletic" menegaskan bahwa larangan ini bukan sekadar langkah pencegahan untuk menjamin netralitas, melainkan mencerminkan luka sejarah yang masih terbuka antara Argentina dan Inggris sejak konflik yang meletus antara kedua negara atas kepulauan yang terletak di Samudra Atlantik Selatan antara 2 April dan 14 Juni 1982.

Meskipun timnas Argentina, yang pertandingannya di edisi Piala Dunia ini dipimpin oleh tim wasit dari berbagai negara termasuk Polandia, Mesir, Rumania, Kanada, dan bahkan Prancis, namun peluit wasit Inggris sama sekali tidak pernah terdengar di dekat Lionel Messi dan rekan-rekannya, sebuah fenomena mencolok yang mengungkap pengaruh faktor politik terhadap keputusan FIFA dalam penunjukan wasit.

Oliver dan Taylor dianggap sebagai wasit-wasit Inggris terkemuka yang berpartisipasi dalam turnamen ini; Oliver telah memimpin 7 pertandingan hingga saat ini—lebih banyak daripada wasit Inggris mana pun dalam sejarah Piala Dunia—dan akan memimpin secara langsung pertandingan Spanyol melawan Belgia hari Jumat ini, yang mungkin menjadi pertandingan terakhirnya di turnamen ini.

Jika Inggris berhasil mengalahkan Norwegia pada Sabtu mendatang, Oliver dan Taylor tidak akan memenuhi syarat untuk memimpin salah satu dari dua pertandingan semifinal, karena FIFA melarang wasit memimpin pertandingan tim nasional mereka sendiri demi menjamin netralitas. Jika Argentina juga lolos ke babak yang sama, mereka juga akan dilarang memimpin pertandingan tim tersebut.

Larangan ini berakar pada kebencian dan ketidakpuasan timbal balik antara kedua negara sejak Perang Falkland, di mana Argentina masih menuntut kedaulatan atas kepulauan yang diwarisi dari Spanyol setelah kemerdekaannya dan diduduki oleh Inggris pada tahun 1833, hal ini terlihat jelas dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko yang menyaksikan “gol abad ini” dari Diego Maradona.

Maradona mengatakan dalam otobiografinya mengenai pertandingan tersebut: “Saya bermain melawan Inggris sambil memikirkan Kepulauan Falkland,” sebuah pernyataan yang menggambarkan betapa dalamnya luka politik yang berubah menjadi pertarungan di lapangan sepak bola.

Kedua tim telah bertemu lima kali di ajang Piala Dunia, di mana Inggris memenangkan tiga di antaranya (1962, 1966, dan 2002), sedangkan Argentina menang dua kali (1986 dan 1998 melalui adu penalti). Jika keduanya menang di pertandingan perempat final, mereka akan bertemu lagi pada Rabu mendatang di Atlanta.