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Arsenal gagal mendapat penalti saat menghadapi Hull City pada Sabtu setelah VAR menyatakan Kai Havertz berada dalam posisi offside sebelum dijatuhkan oleh Nobel Mendy. Suporter tuan rumah sempat bersorak ketika wasit Farai Hallam menyatakan terjadi pelanggaran, tetapi Hull justru mendapat tendangan bebas. Keputusan itu membuat Mikel Arteta geram di tepi lapangan pada babak pertama yang menegangkan di Emirates Stadium.

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Arsenal tak diberi penalti setelah tinjauan VAR yang panjang saat menghadapi Hull

Arsenal mendominasi sebagian besar babak pertama dan sempat mengira mereka mendapat peluang mencetak gol dari titik penalti ketika Havertz terjatuh di kotak penalti akibat upaya Mendy merebut bola. Permainan berlanjut, tetapi insiden itu ditinjau VAR selama beberapa menit sebelum Hallam disarankan melihat monitor di tepi lapangan.

VAR memberi tahu wasit bahwa Mendy jelas menarik kaus sang penyerang, tetapi Havertz berada dalam posisi offside saat itu, sehingga pelanggaran tersebut tidak bisa diberikan.

Sorak-sorai di Emirates berubah menjadi kemarahan saat Arteta mendatangi ofisial

Ketika Hallam mengumumkan keputusan, ia lebih dulu menyebut pelanggaran bek tengah Hull itu. Para pendukung tuan rumah pun bersorak karena mengira penalti akan diberikan. Namun, kegembiraan mereka seketika berubah menjadi kekecewaan ketika Hallam menjelaskan bahwa Hull justru mendapat tendangan bebas karena offside.

Pernyataan Premier League berbunyi: "VAR merekomendasikan peninjauan di tepi lapangan atas kemungkinan penalti untuk Arsenal akibat upaya Mendy merebut bola dari Havertz, tetapi menetapkan bahwa Havertz berada dalam posisi offside dalam proses terjadinya insiden tersebut." Keputusan itu memicu kemarahan para pemain Arsenal dan mereka yang berada di bangku cadangan. Arteta berbicara tegas kepada ofisial keempat sebelum kedua tim memasuki jeda tanpa gol.

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Mengapa keputusan VAR soal offside Havertz keliru

Tak lama kemudian, terungkap bahwa aturan berpihak kepada Arsenal. Koresponden BBC Sport untuk isu-isu sepakbola, Dale Johnson, mengatakan: "Itu adalah intervensi VAR yang sangat kontroversial di Emirates. Seorang pemain yang berada dalam posisi offside baru dianggap aktif ketika ia melakukan pelanggaran offside. Kai Havertz harus 'berusaha memainkan bola atau berebut bola dengan lawan'. Jika tidak, tarikan kaus oleh Nobel Mendy harus didahulukan. Pelanggaran itu terjadi sebelum adanya pelanggaran offside.

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"Havertz tidak melakukan pelanggaran offside, dan Arsenal seharusnya mendapat penalti terlepas dari posisi offside tersebut. Kami pernah melihat kejadian serupa beberapa musim lalu dalam pertandingan Newcastle melawan Bournemouth. Fabian Schar berada sedikit dalam posisi offside, tetapi ditarik saat mulai berlari menyambut umpan dari tendangan bebas. Penalti diberikan setelah tinjauan VAR."

Apa selanjutnya bagi Arsenal pada babak kedua melawan Hull?

Keputusan itu membuat sang juara bertahan merasa diperlakukan tidak adil saat jeda.

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Tim asuhan Arteta kini harus mengubah rasa frustrasi itu menjadi gol setelah pertandingan dilanjutkan. Jika gol tak kunjung datang, pertanyaan yang ditujukan kepada para ofisial akan semakin nyaring.