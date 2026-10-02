Meski Lionel Messi bersiap menjalani pertandingan internasional terakhirnya bersama Argentina, nomor punggung legendaris yang dikenakannya sejak 2009 tidak akan hilang dari lapangan sepak bola, karena regulasi Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA.

Messi, yang berusia 39 tahun, menjalani pertandingan internasionalnya yang ke-208 dan terakhir melawan Benin, Selasa, di Stadion Monumental di Buenos Aires, setelah perjalanan karier bersejarah yang membawanya memimpin Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022 dan dua gelar Copa America.

Claudio Tapia, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, sebelumnya menyatakan keinginannya untuk memensiunkan nomor punggung 10, sebagai penghormatan kepada Messi sekaligus mencegah pemain lain mengenakannya setelah ia pensiun dari level internasional, sebagaimana dilaporkan situs "Foot Mercato" asal Prancis.

Namun, keinginan Federasi Argentina berbenturan dengan regulasi FIFA, yang mewajibkan tim-tim nasional yang berpartisipasi dalam turnamen besar untuk mengalokasikan nomor 1 hingga 26 kepada para pemain, yang berarti mustahil untuk mengeluarkan nomor 10 dari daftar di Piala Dunia atau Copa America.









Argentina dapat membiarkan nomor 10 kosong dalam beberapa pertandingan persahabatan, tetapi saat berpartisipasi dalam turnamen internasional resmi, mereka harus memberikannya kepada salah satu pemain mereka, sebagaimana dilaporkan situs "Foot Mercato".

Dengan demikian, meski Messi pergi, nomor punggung 10 akan muncul kembali bersama Argentina di Piala Dunia 2030 dan Copa America, dan seorang pemain lain akan memulai tugas membawa nomor yang selama bertahun-tahun melekat dengan legenda sepak bola Argentina tersebut.