Kiper klub Al Ahli Saudi, Edouard Mendy, mengunggah pesan dukungan di akun media sosialnya yang disertai dengan bendera Kerajaan Arab Saudi.

Usai laga Al Ahli melawan Al Wasl malam ini yang berlangsung di Dubai, bintang asal Senegal itu mengunggah story melalui akun resminya di platform Instagram, dengan menulis: "Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman".

Pesan dari kiper Senegal tersebut merupakan bentuk dukungannya kepada Kerajaan Arab Saudi setelah serangan-serangan yang baru-baru ini terjadi dan menimbulkan korban dari kalangan warga sipil.

Mendy dikenal dengan interaksi positifnya bersama para suporter dan lingkungan olahraga Saudi. Sebelumnya, ia juga pernah mengungkapkan kebahagiaannya tinggal di Jeddah serta rasa hormatnya terhadap semangat tim dan dukungan suporter yang terus berlanjut.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALN

Sebelumnya, pemain Al Ahli asal Turki, Merih Demiral, telah menyampaikan solidaritasnya kepada Arab Saudi sebelum pertandingan. Ia berkata dalam konferensi pers: "Arab Saudi adalah negara kedua saya, karena itu saya merasa sangat sedih atas apa yang terjadi, dan saya bersolidaritas dengan semua orang dalam situasi ini".

Perlu dicatat bahwa Edouard Mendy absen dari pertandingan Al Ahli hari ini, saat Al Raqi menang di kandang lawan atas Al Wasl dengan skor 3-1, karena cedera.

Pemain tersebut masih menjalani program pemulihan untuk persiapan menghadapi laga berikutnya melawan Al Nassr pada pekan ke-9 Liga Pro Roshn Saudi, yang dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang.