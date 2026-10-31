Jorge Mendes, agen pemain ternama, mengungkap kesulitan yang ia hadapi sepanjang kariernya dalam meyakinkan klub-klub untuk mendatangkan sejumlah talenta yang kemudian menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola dunia, dengan yang terdepan adalah Bernardo Silva dan Joao Felix, sembari menegaskan bahwa banyak pihak tidak percaya pada kemampuan sebagian pemain di awal karier mereka.

Mendes mengenang kembali, dalam partisipasinya di forum "Memimpin Permainan" sebagai bagian dari program Magister Manajemen Bisnis Eksekutif di Sepak Bola, yang diselenggarakan oleh Fakultas Bisnis Catolica Porto bekerja sama dengan Liga Portugal, momen-momen di balik layar dari upayanya mendukung karier sejumlah pemain, dengan merujuk pada pengalaman Bernardo Silva dan Joao Felix.

Mendes berkata: "Ada contoh Bernardo Silva, saya sudah berkali-kali dibilang: Jorge, lupakan saja, kamu tidak punya peluang apa pun, Bernardo Silva tidak akan pernah menjadi pemain penting, dan paling banter yang bisa ia raih adalah bermain di divisi satu atau dua, mungkin bersama tim seperti Pacos de Ferreira."

Ia menambahkan: "Segala sesuatunya sangat relatif, dan menjadi semakin rumit ketika menyangkut para pemain yang ada di tim junior, karena ada klub-klub yang memberi prioritas kepada pemain yang lebih kuat dari sisi fisik. Semua orang menolak gagasan itu, dan ketika ia pindah ke Monaco klub tidak ingin mempertahankannya setelah tahun pertamanya, dan saya terpaksa meyakinkan presidennya."

Ia melanjutkan: "Ia adalah pemain yang mengandalkan penguasaan bola, bukan tipe yang berlari ke sana kemari, dan karena itu pula ia pindah ke Manchester City, yang merupakan tim yang tepat baginya. Setelah itu menjadi jelas bahwa kita berhadapan dengan salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Portugal."

Mendes menyinggung contoh lain yang terkait dengan Joao Felix, pemain Al Nassr saat ini, yang memiliki bakat mencolok, namun ia pindah ke Benfica dalam keadaan yang oleh sang agen digambarkan sebagai hal yang terjadi atas dasar sopan santun.

Ia berkata: "Joao Felix, misalnya, ketika ia di Porto, ia adalah pemain... Sesungguhnya sebagian besar pemain yang perpindahannya saya tangani selama tahun-tahun lalu, dan ketika saya bilang sebagian besar maka saya benar-benar memaksudkannya, bahkan mungkin persentasenya lebih dari 80%, bukanlah pemain paling menonjol di klub mereka. Dan Joao Felix adalah contoh dari hal itu."

Ia menjelaskan: "Ia di Porto, dan pada saat yang sama Benfica menunjukkan ketertarikan pada saudaranya dan merekrutnya. Ayahnya tentu saja merasa khawatir, karena Joao ada di Porto sementara saudaranya pindah ke Benfica, dan karena itu klub merekrut Joao Felix nyaris atas dasar sopan santun."

Sang agen asal Portugal itu memuji cara Barcelona mengelola sektor junior, dengan mengatakan: "Setiap tahun klub merekrut satu, dua, atau tiga pemain dari tim cadangan. Dan ketika kita berbicara tentang Barcelona, kita berbicara tentang salah satu klub terbaik di dunia. Kita bisa melihat para pemain yang saat ini bermain bersama tim utama, dan banyak dari mereka lulusan dari akademi klub."

Mendes memperingatkan bahwa sepak bola kehilangan banyak talenta akibat tidak memperoleh kesempatan yang tepat, sembari menambahkan: "Ada banyak talenta yang terbuang, karena talenta itu memang ada, dan kita bisa menemukan pemain yang sangat berbakat di divisi tiga, sebagaimana kita juga bisa menemukan pemain yang sangat berbakat di divisi dua. Masalahnya, mereka sering kali tidak menemukan orang yang memberi mereka kesempatan."