Salah satu pemimpin klub Al Ittihad Saudi mendekati momen comeback setelah absen dalam waktu yang lama, untuk menjalani pertandingan pertamanya bersama tim di musim ini.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wiesing, akan mampu memanfaatkan jasa bek Saudi-nya, Ahmed Sharahili, setelah berakhirnya jeda internasional mendatang "virus FIFA".

Sharahili mengalami cedera robeknya tendon otot peroneus longus pada pergelangan kaki kiri, pada Juli lalu, saat menjalani program persiapan individu bersama pelatih pribadinya.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa bek Saudi itu telah siap untuk tampil dalam pertandingan, setelah ia merampungkan program rehabilitasi yang dijalaninya sepanjang periode lalu.

Pertandingan berikutnya ITT Saudi Pro League 12.30 NEO

Kembalinya Sharahili akan menjadi dorongan kuat bagi pelatih asal Jerman tersebut, terlebih karena ia adalah salah satu pemimpin terkemuka tim, selain adanya krisis lini pertahanan yang dialami Al Ittihad sejak awal musim ini.

Pemain berusia 32 tahun itu sebelumnya sempat kembali tampil bersama "Sang Harimau" pada musim lalu, setelah pulih dari operasi bedah yang dijalaninya pada ligamen anterior, namun ia kembali cedera sebelum musim dimulai.

Perlu dicatat bahwa Sharahili tampil dalam 20 pertandingan bersama tim Saudi itu sepanjang musim lalu, dan dalam laga-laga tersebut ia tidak berhasil mencetak maupun menciptakan gol apa pun.