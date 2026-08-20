Klub Al Hilal melanjutkan kebijakan melepas para pemain asingnya menjelang awal musim baru, guna mengosongkan kuota untuk mendatangkan sejumlah transfer baru selama periode bursa transfer musim panas saat ini.

Jurnalis Arab Saudi, Hamad Al Suwailhi, mengatakan bahwa Al Hilal telah menyepakati pemutusan kontrak secara damai dengan kiper muda asal Prancis, Mathieu Patouillet, sehingga ia meninggalkan tim secara gratis.

Al Suwailhi menjelaskan, dalam pernyataannya kepada program "Dawrina Ghair" di saluran "Al Saudiya", bahwa kepergian Patouillet akan memberi Al Hilal kesempatan untuk mendatangkan pemain asing baru dalam kategori kelahiran sebagai penggantinya.

Jurnalis Arab Saudi itu menambahkan bahwa "Sang Pemimpin" ingin memanfaatkan kesempatan tersebut, melalui perekrutan seorang pemain bertahan dalam kategori kelahiran, terutama jika bek asal Turki, Yusuf Akçiçek, hengkang.

Anehnya, Patouillet dan Akçiçek bergabung dengan klub Arab Saudi itu dalam kategori kelahiran selama periode bursa transfer musim panas lalu, sebelum akhirnya diputuskan untuk melepas keduanya setelah hanya satu musim.

Hal ini terjadi meskipun Akçiçek berhasil tampil bersama Al Hilal dalam banyak pertandingan, baik sebagai pemain inti maupun pemain pengganti, sementara Patouillet gagal meyakinkan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, akan kemampuannya.

Perlu dicatat bahwa Al Hilal saat ini tengah berupaya menuntaskan sejumlah transfer pemain asing, terutama di posisi sayap dan penyerang, dengan kepastian kepergian penyerang asal Uruguay, Darwin Núñez, dan pemain sayap asal Brasil, Malcom.