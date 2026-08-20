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imago-sport-1081064016.jpgAbdullah Ahmed

Diterjemahkan oleh

Menanti transfer lain: Al Hilal melepas satu lagi pemain asing

Transfers
M. Patouillet
Yusuf Akcicek
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Prancis
Turki
Arab Saudi

"Sang Pemimpin" melanjutkan pergerakannya

Klub Al Hilal melanjutkan kebijakan melepas para pemain asingnya menjelang awal musim baru, guna mengosongkan kuota untuk mendatangkan sejumlah transfer baru selama periode bursa transfer musim panas saat ini.

Jurnalis Arab Saudi, Hamad Al Suwailhi, mengatakan bahwa Al Hilal telah menyepakati pemutusan kontrak secara damai dengan kiper muda asal Prancis, Mathieu Patouillet, sehingga ia meninggalkan tim secara gratis.

Al Suwailhi menjelaskan, dalam pernyataannya kepada program "Dawrina Ghair" di saluran "Al Saudiya", bahwa kepergian Patouillet akan memberi Al Hilal kesempatan untuk mendatangkan pemain asing baru dalam kategori kelahiran sebagai penggantinya.

Jurnalis Arab Saudi itu menambahkan bahwa "Sang Pemimpin" ingin memanfaatkan kesempatan tersebut, melalui perekrutan seorang pemain bertahan dalam kategori kelahiran, terutama jika bek asal Turki, Yusuf Akçiçek, hengkang.

Saudi Pro League
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Anehnya, Patouillet dan Akçiçek bergabung dengan klub Arab Saudi itu dalam kategori kelahiran selama periode bursa transfer musim panas lalu, sebelum akhirnya diputuskan untuk melepas keduanya setelah hanya satu musim.

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Hal ini terjadi meskipun Akçiçek berhasil tampil bersama Al Hilal dalam banyak pertandingan, baik sebagai pemain inti maupun pemain pengganti, sementara Patouillet gagal meyakinkan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, akan kemampuannya.

Perlu dicatat bahwa Al Hilal saat ini tengah berupaya menuntaskan sejumlah transfer pemain asing, terutama di posisi sayap dan penyerang, dengan kepastian kepergian penyerang asal Uruguay, Darwin Núñez, dan pemain sayap asal Brasil, Malcom.

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