Menanti Pengumuman Resmi: Klopp Dapat Lampu Hijau untuk Melatih Jerman

Jurgen Klopp telah melewati rintangan terakhir sebelum resmi menangani timnas Jerman, setelah penunjukannya mendapatkan persetujuan resmi dari badan-badan berwenang di dalam Federasi Sepakbola Jerman.

Menurut Sky Sport Jerman, dewan majelis umum Federasi Sepakbola Jerman menyetujui secara bulat, dalam sebuah pertemuan digital yang digelar Kamis, penunjukan Klopp sebagai pelatih baru timnas.

Para pejabat Federasi Jerman juga menyetujui penunjukan Per Mertesacker sebagai direktur eksekutif federasi, menggantikan Andreas Rettig, yang akan meninggalkan jabatannya pada akhir tahun ini.

Jaringan tersebut menyebutkan bahwa keputusan-keputusan ini merupakan langkah resmi terakhir, karena penunjukan administratif dan teknis besar di dalam Federasi Jerman tidak dapat disahkan kecuali setelah mendapat persetujuan dari badan-badan berwenang.

Federasi Jerman diperkirakan akan memperkenalkan Jurgen Klopp secara resmi dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Jumat ini, menjadikannya pelatih ke-13 dalam sejarah timnas Jerman.

Staf kepelatihan yang mendampingi Klopp juga telah mendapatkan persetujuan resmi, yang akan mencakup Peter Krawietz dan Pep Lijnders, di samping mantan pemain Borussia Dortmund Sven Bender, yang akan mengemban tugas sebagai asisten pelatih.

Klopp akan menggantikan pelatih Julian Nagelsmann, yang mengakhiri tugasnya bersama timnas Jerman setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026, sebelum ia mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya usai berakhirnya perjalanan "Die Mannschaft" di turnamen tersebut.