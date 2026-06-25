Mempersiapkan Mbappé? 5 Perubahan yang Diperkirakan Akan Dilakukan Les Bleus Saat Melawan Norwegia

Timnas Prancis bersiap menghadapi laga sengit melawan Norwegia, besok Jumat, dalam pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Didier Deschamps, pelatih Les Bleus, tidak akan hadir dalam pertandingan melawan Norwegia karena harus kembali ke Prancis menyusul meninggalnya ibunya, dan tim akan dipimpin sementara oleh asistennya, Jean-Stéphane.

Menurut surat kabar "L'Équipe", timnas Prancis diperkirakan akan melakukan 5 perubahan pada susunan pemain inti mereka dalam pertandingan melawan Norwegia.

Meskipun Les Bleus sudah memastikan lolos ke babak 32 besar, mereka berambisi untuk mengakhiri babak penyisihan grup sebagai juara grup.

Staf pelatih Prancis sedang mempertimbangkan untuk melakukan lima perubahan dibandingkan dengan susunan pemain yang memulai pertandingan melawan Irak, yang berakhir dengan kemenangan Les Bleus 3-0.

Meskipun ada penyesuaian ini, susunan pemain tidak akan mengalami perubahan drastis, karena Kylian Mbappé, Upamecano, dan Mike Maignan diperkirakan akan menjadi starter, bersama salah satu dari duo Ousmane Dembélé dan Mikel Olise atau keduanya, sementara Aurélien Tchouaméni diperkirakan akan kembali ke susunan pemain inti.