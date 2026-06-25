Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mempersiapkan Mbappé? 5 Perubahan yang Diperkirakan Akan Dilakukan Les Bleus Saat Melawan Norwegia

Norway vs France
Norway
France
World Cup
K. Mbappe
Prancis

Timnas Prancis bersiap menghadapi laga sengit melawan Norwegia, besok Jumat, dalam pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Didier Deschamps, pelatih Les Bleus, tidak akan hadir dalam pertandingan melawan Norwegia karena harus kembali ke Prancis menyusul meninggalnya ibunya, dan tim akan dipimpin sementara oleh asistennya, Jean-Stéphane.

Menurut surat kabar "L'Équipe", timnas Prancis diperkirakan akan melakukan 5 perubahan pada susunan pemain inti mereka dalam pertandingan melawan Norwegia.

Meskipun Les Bleus sudah memastikan lolos ke babak 32 besar, mereka berambisi untuk mengakhiri babak penyisihan grup sebagai juara grup.

Staf pelatih Prancis sedang mempertimbangkan untuk melakukan lima perubahan dibandingkan dengan susunan pemain yang memulai pertandingan melawan Irak, yang berakhir dengan kemenangan Les Bleus 3-0.

World Cup
Norway crest
Norway
NOR
France crest
France
FRA

Meskipun ada penyesuaian ini, susunan pemain tidak akan mengalami perubahan drastis, karena Kylian Mbappé, Upamecano, dan Mike Maignan diperkirakan akan menjadi starter, bersama salah satu dari duo Ousmane Dembélé dan Mikel Olise atau keduanya, sementara Aurélien Tchouaméni diperkirakan akan kembali ke susunan pemain inti.

Iklan