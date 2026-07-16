Enrique Cerezo, Presiden Klub Atlético Madrid, mengungkapkan kebanggaannya atas kehadiran sembilan pemain dari timnya di final Piala Dunia 2026, dan menganggap hal itu sebagai pencapaian bersejarah yang mencerminkan kekuatan klub serta nilai para pemainnya di kancah internasional.

"Dengan partisipasi di tiga Piala Dunia berturut-turut, kami adalah klub dengan perwakilan terbanyak di final, dan lebih dari itu di final yang sangat penting ini," kata Cerezo dalam pernyataannya sebelum makan malam tahunan tim di restoran "José María" di Segovia.

Ia melanjutkan, seperti dilansir surat kabar AS: “Kehadiran semua pemain ini di sana sangat penting; secara praktis, kami memiliki tim lengkap di final Piala Dunia. Kami senang, bangga, dan di sini kami menanti para juara.”

Ketika ditanya apakah hal itu termasuk Julián Álvarez, Cerezzo menjawab: “Apa yang harus saya katakan? Julián adalah pemain Atlético Madrid.”

Menanggapi pernyataan Presiden Barcelona Juan Laporta bahwa tawaran untuk merekrut Alvarez terbatas, Cerezo berkata: “Juan Laporta adalah teman baik dan presiden yang hebat, dan dia tahu betul—seperti yang kalian juga tahu—di mana Julian Alvarez akan bermain tahun depan.”

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah Álvarez perlu meminta maaf kepada para penggemar setelah pernyataannya tentang keinginannya untuk hengkang, Serizo berkata: “Saya rasa kita semua pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini. Dia telah melakukan kesalahan, seperti yang pernah saya alami dengan Jesús López, Julián. Dalam hidup ini, kecuali beberapa hal yang kalian ketahui, segalanya bisa dimaafkan.”

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Ketika ditanya mengenai penjualan Álvarez: apakah Atlético sama ketatnya dengan klub-klub asing seperti halnya dengan Real Madrid dan Barcelona—yaitu 500 juta atau tidak sama sekali—Cerezo menegaskan: “Saya ulangi sekali lagi. Julián Álvarez adalah pemain Atlético Madrid dan akan tetap menjadi pemain Atlético Madrid.”

Mengenai kemungkinan transfer klub, Cerezo mengatakan: “Mereka sedang berupaya mendatangkan pemain-pemain penting. Perhatikan betapa kerasnya mereka bekerja; kami memiliki pemain-pemain yang akan membuat 10 atau 12 pemain lainnya lolos ke final Piala Dunia mendatang. Kami sangat senang. Kami memiliki tim yang luar biasa; mereka adalah juara dunia.”

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mengejutkan Barcelona Mengenai masa depan pelatih Diego Simeone yang kontraknya akan berakhir setahun lagi, Serizo mengatakan: “Berapa tahun kita bersama Simeone? Kontrak, seperti yang Anda tahu, bisa abadi atau sebentar saja. Dan ini adalah kontrak abadi.”

Menanggapi pertanyaan mengenai final Liga Champions 2027 yang akan digelar di Stadion Metropolitano, Cerezo berkata: "Mari kita lihat apakah kalian akan sedikit membantu agar kami bisa menggelar final di stadion kami tahun ini. Ya, kami membutuhkan bantuan kalian. Kami harus tahu cara bermain di luar lapangan. Kalianlah yang harus mengatakan bahwa tim ini sangat bagus, dan bahwa mereka bermain dengan baik meskipun kalah, hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh siapa pun di Real Madrid."

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